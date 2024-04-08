600 طالب وطالبة في ملتقى الربيع لشرطة دبي

اختتم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، فعاليات «ملتقى الربيع الطلابي 2024»، الذي أقيم تحت شعار «نتدرب لنحمي»، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومجلس شرطة دبي الطلابي، بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اللواء عيد محمد ثاني حارب، أن ملتقى الربيع الطلابي حقق أهدافه من خلال استثمار أوقات الفراغ وربط الطالب بمجتمعه، وإزالة الحواجز بين رجل الشرطة والطلاب، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التي ركزت على تطوير البرامج الأمنية، ومدى انعكاسها الإيجابي على سلوك الطلاب.

وأفاد مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد حمزة القاسم، بأن مركز حماية الدولي يقدم برامج متنوعة ينعكس مردودها الإيجابي على الطالب وأسرته ومجتمعه، مؤكداً أن برامج مركز حماية الدولي التي تقام بشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحمي الطالب من كثير من العوامل الدخيلة التي قد تؤثر في سلوكه الاجتماعي وتقييمه الدراسي، وتحصّنه وتحميه وتقيه من كثير من المخاطر.

من جانبه، قال مدير مركز حماية الدولي، العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف، إن ملتقى الربيع الطلابي هو أحد المواسم الطلابية التي يستفيد منها المركز في إطلاق برامجه التوعوية للطلاب التي تشمل فعاليات رياضية وعسكرية وتطوعية ومعرفية وورشاً متنوعة، مشيراً إلى أن الاستعدادات ستبدأ مبكراً للبرنامج الصيفي هذا العام، والذي يُعد الحدث الأكبر على مستوى الإمارات، مشيداً بفرق العمل التي عملت ليلاً ونهاراً، من أجل توفير بيئة مناخية إيجابية للطلاب، ورسم الابتسامة على وجوههم، وغرس القيم النبيلة في نفوسهم.

اللواء عيد محمد ثاني حارب:

• ملتقى الربيع الطلابي حقق أهدافه باستثمار أوقات الفراغ وربط الطالب بمجتمعه، وإزالة الحواجز بين رجل الشرطة والطلاب.