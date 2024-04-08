استمرار استقبال المعاملات في بلدية عجمان إلكترونياً خلال العيد

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، مبينة استمرارية استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الذكية، في إطار سعيها إلى ضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وأعلنت الدائرة إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الفطر المبارك من الأول من شوال حتى الثالث منه، على أن يستأنف عمل المواقف الخاضعة للرسوم في الرابع من شوال، في إطار سعيها إلى سعادة السكان وتوفير أفضل الخدمات للجميع.

وأكدت الدائرة تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، ومراكز التجميل والمراكز الصحية التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد.

وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة، لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين واللوائح الصحية المعتمدة، بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبيّنت الدائرة أنها ستنفذ حملات دورية مكثفة على منشآت تحضير وتقديم الغذاء، والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية والمطابخ الشعبية، للتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة، وضمان جودة المواد الغذائية، والتعامل مع الشكاوى على مدار الساعة، موضحة أن الجهود تتكاثف لتحقيق استيفاء المنشآت للمتطلبات الصحية اللازمة لتحضير وتقديم الأغذية، والالتزام بالممارسات الصحية المعتمدة من الدائرة.

وفي سياق متصل، تتواصل حملة الرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.