مصلى دبا الحصن جاهز لصلاة عيد الفطر

أنجزت دائرة الأشغال في الشارقة أعمال تطوير مصلى دبا الحصن في منطقة السيح، وذلك ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة المُلبية لاحتياجات المجالس البلدية في المناطق.

وقال مدير إدارة الأفرع المهندس عبدالله الطنيجي، إن الدائرة انتهت من الأعمال الخاصة بالمشروع وسيكون جاهزاً لصلاة عيد الفطر، حيث جرى إنجاز أعمال رصف كامل للمصلى على مساحة 10 آلاف و415 متراً مربعاً، واستبدال الأبواب الخاصة به بناء على تعليمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أمر باستكمال المشاريع كافة الخاصة بمصليات العيد في الإمارة لتكون قريبة من المناطق السكنية، للتخفيف على المصلين الذين كانوا يضطرون للذهاب إلى أماكن بعيدة عن مناطقهم لأداء صلاة العيد. وأوضح أن الدائرة سرّعت وتيرة العمل خلال الفترة الماضية للانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد لعيد الفطر بوقت كاف، لإعطاء الفرصة لدائرة الشؤون الإسلامية لتسلّم هذه المصليات، وإدراجها ضمن الأماكن التي سيصلى فيها العيد.

كما أنجزت الدائرة أخيراً تطوير مصلى العيد بمنطقة النحوة في خورفكان، إضافة إلى إنشاء مصلى العيد في منطقة البحائص بالمدام في المنطقة الوسطى. وتضم إمارة الشارقة ما يزيد على 31 مصلى بجميع مناطق الإمارة، كما تقام صلاة العيد في بعض المساجد الكبيرة في المناطق السكنية التي لا توجد فيها مصليات العيد. وتحرص دائرة الشؤون الإسلامية على صيانة المصليات وتجهيز مكبرات الصوت الخاصة وغيرها، بالتعاون مع دائرة الأشغال في الإمارة، حيث يتم ذلك قبل حلول الأعياد بوقت كاف.