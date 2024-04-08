شرطة رأس الخيمة تستكمل خطتها الأمنية لاستقبال العيد

استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إجراءات واستعدادات خطتها الأمنية، لاستقبال عُطلة عيد الفطر السعيد لتعزيز جودة الحياة الأمنية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وأكد مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، العميد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي، الانتهاء من وضع خطة أمنية شاملة لاستقبال العيد، تغطي وتستوعب كل طرق وأحياء ومناطق اختصاص الإمارة من خلال تكثيف تواجد الفرق الميدانية الأمنية كلٌّ حسب اختصاصه، والدوريات الأمنية والمدنية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ونشر الأمن في الأسواق والمراكز التجارية ومصليات العيد، والحدائق والمتنزهات العامة، والمناطق السياحية والجبلية والأودية، وجميع أنحاء الإمارة.

ولفت إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات الأمنية والخطط المرورية لاستيعاب كل حالات الطوارئ المحتملة، والسيطرة عليها خصوصاً في تلك المناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات، وتزايداً في أعداد الجمهور، تحقيقاً لانسيابية الحركة والحد من الازدحامات ومنع الاختناقات المرورية، وضبط أمن الطرق ونشر الأمن.

وأهاب مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، بأفراد المجتمع ضرورة الالتزام بالقوانين الأمنية والأنظمة المرورية، وخفض السرعات وعدم الانشغال بالرد على الهاتف أو الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة.