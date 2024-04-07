الجروان يفسر علاقة كسوف الشمس بتحديد يوم العيد فلكياً

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن كسوف الشمس الكلي ستشهده الارض يوم الاثنين 8 أبريل 2024، سيشاهد في أمريكا الوسطى و أمريكا الشمالية، مروراً بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا (إذا سمحت الأحوال الجوية بالمشاهدة) و لن يشاهد في الجزيرة العربية أو عموم الدول العربية .

وقال الجروان أن ظاهرة الكسوف الشمسي ستبدأ فوق جنوب المحيط الهادئ و سيمتد الى مناطق شمال غرب اوروبا مرورا بالقارتين الاميركيتين، وستبدأ الظاهرة الساعة 15:42 و تنتهي الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش، و ذروتها الساعة 18:17 بالتوقيت نفسه.

وذكر أن أول موقع في أميركا الشمالية القارية سيشهد الكسوف الكلي هو ساحل المكسيك على المحيط الهادئ في حوالي الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وسيكون الكسوف الكلي للشمس مرئيًا على طول مسار ضيق يمتد من تكساس إلى ماين في 8 أبريل 2024، وسيكون الكسوف مرئيًا بدرجات متفاوتة ما بين كسوف جزئي و كسوف كلي في جميع الولايات الأمريكية الـ 48 المتجاورة.

وأكد الجروان أن هذا الكسوف الشمسي سيجزم عدم وجود القمر فوق الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم الاثنين 8 أبريل 2024 وولادته قبل الفجر ستعني إمكانية رؤيته بعد غروب شمس اليوم التالي (الثلاثاء 9 أبريل) متوفرة في أغلب أنحاء العالم الاسلامي، مما يعني حدوث توافق اسلامي متوقع على كون يوم الاربعاء 10 أبريل 2024 غرة شهر شوال ويوم عيد الفطر المبارك.

من جانبه، قال مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال يوم غد الإثنين مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وأن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي.