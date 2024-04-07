بيت العائلة الإبراهيمية يوزع 6000 وجبة إفطار صائم

قدم بيت العائلة الإبراهيمية، ومسجد الإمام أحمد الطيب، منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن، نحو 6000 وجبة إفطار صائم.

وشارك رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، محمد خليفة المبارك، يرافقه وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، المهندس حمد الظاهري، والمدير التنفيذي لعمليات مركز بيت العائلة الإبراهيمية بالإنابة، عبدالله الشحي، في توزيع أكثر من 250 وجبة إفطار لأفراد مجتمع جزيرة السعديات، احتفالاً بالشهر الفضيل.

وفي إطار فعالياته احتفاءً بالشهر الفضيل، يستضيف بيت العائلة الإبراهيمية خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من أبريل الجاري قرية رمضانية وبازاراً يستقبلان الزوار يومياً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الـ12 والنصف صباحاً، ويقدمان لهم تجربة تُسلط الضوء على كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة من خلال تقديم القهوة العربية والتمور والمأكولات الشعبية الخفيفة التي أعدتها الأسر المنتجة المتميزة المسجلة في وزارة تنمية المجتمع، إلى جانب إبراز مهارات الصناعات التقليدية الحرفية.

وتضمنت فعاليات القرية الرمضانية أنشطة تفاعلية متنوعة أخرى، منها ورشة صناعة «سبح الصلاة».

كما نظّم بيت العائلة الإبراهيمية ضمن أنشطته الرمضانية «أمسية الألعاب الإسلامية» المخصصة للعائلات، بالإضافة إلى مسابقة القرآن الكريم في مسجد الإمام أحمد الطيب، التي تم فيها تكريم 38 متسابقاً من جنسيات مختلفة، تقديراً لمشاركتهم الفعالة والمتميزة في المسابقة.

واحتفالاً بعيد الفطر دعا مسجد الإمام أحمد الطيب جميع أفراد المجتمع للمشاركة في صلاة عيد الفطر، ومن ثم الانضمام إلى الفعالية المجتمعية التي يُنظمها والمخصصة لجميع أفراد العائلة.