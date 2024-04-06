إقبال مجتمعي على المشاركة في فعاليات رمضانية يرعاها «صندوق الفرجان»

شهدت الفعاليات والمهرجانات الرمضانية التي تم تنظيمها برعاية «صندوق الفرجان»، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، إقبالاً جماهيرياً من أبناء 15 «فريجاً» غطتها الفعاليات التي رعاها الصندوق خلال الشهر الفضيل، ممن حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة التي وفّرتها الأنشطة التي جمعت بين الفنون الشعبية والموسيقى، والرسم والتصوير والألعاب الشعبية، وتحديات الطبخ، إلى جانب المشاريع المنزلية، والمهرجانات والبطولات الرياضية المختلفة.

وجسد الإقبال الجماهيري الذي حظيت به الفعاليات خلال الشهر المبارك - وشملت مهرجان «يمعتنا بين الغاف»، ودورة حتا الرمضانية الرياضية، وبطولة هاتريك الرمضانية لكرة القدم - حرص أبناء «فرجان» دبي على المشاركة في الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والترفيه، وتربط بين الماضي والحاضر، وتعمل على ترسيخ التلاحم المجتمعي والتقارب والتلاقي بين أفراد أحياء دبي، وتتيح مناخاً يسهم في تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة، وتعمل على ترسيخ نظام حياة صحي.

وقال مدير مشروع «صندوق الفرجان»، راشد الهاجري، إن الإقبال الجماهيري الذي شهدته الفعاليات التي رعاها «صندوق الفرجان» في شهر رمضان، يعكس حرص أبناء «فرجان» دبي على التفاعل مع المبادرات التي تستهدف ترسيخ الترابط بين أبناء أحياء دبي، وتحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة.

وأكد أن المبادرات والمهرجانات عملت على تمكين المواهب المختلفة من أبناء «الفرجان»، وتشجيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع.

وتابع: «ملتزمون - في صندوق الفرجان - بالعمل على تقديم الدعم والرعاية للفعاليات والمبادرات التي تلبّي احتياجات وتطلعات سكان (فرجان) دبي».

واستقبلت المناطق المختلفة لمهرجان «يمعتنا بين الغاف»، على مدار 11 يوماً من 19 إلى 29 مارس، 47 ألفاً و430 مشاركاً وزائراً من مختلف الفئات العمرية.

وغطت فعاليات المهرجان تسعة «فرجان» مختلفة في دبي هي: المزهر ومردف والخوانيج ومحيصنة، ووادي العمردي والعوير وند الحمر، والراشدية والطوار.

وتفاعل زوار المهرجان، خصوصاً الأطفال، مع العروض.

وحظيت منطقة المطاعم بإقبال من الراغبين في تذوق قائمة منتقاة من المأكولات، حيث شارك في المهرجان أكثر من 21 مطعماً ومقهى وفّرت أشهى المأكولات والمشروبات.

وشكّل مهرجان «يمعتنا بين الغاف» منصة جيدة فتحت الباب واسعاً أمام ازدهار المشاريع المنزلية الخاصة بأبناء أحياء دبي، والانطلاق نحو المنافسة في عالم ريادة الأعمال، من خلال الفرص الكبيرة التي وفّرها المهرجان.

وشهدت منطقة المشاريع إقبالاً من الجمهور للتعرّف إلى الصناعات اليدوية والحِرف والفنون، لاسيما التقليدية منها التي كان يمتهنها الآباء والأجداد، بكل ما تمثّله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن.

كما استقطبت فعاليات دورة حتا الرمضانية الرياضية - التي غطت «فريج حتا» وحظيت برعاية «صندوق الفرجان» - عدداً كبيراً من الحضور الذين جاؤوا للاستمتاع بالأنشطة والبطولات الرياضية.

وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 585 لاعباً رياضياً، تنافسوا على جوائز بلغت قيمتها 270 ألف درهم.

وشهدت بطولة «هاتريك» الرمضانية لكرة القدم - التي نظمتها «أكاديمية هاتريك» - مشاركة كبيرة من جمهور خمسة «فرجان» هي: عود المطينة وند الشبا والبرشاء، والبرشاء (جنوب)، والورقاء، حيث استمتعوا بفنيات كرة القدم التي قدّمها 36 فريقاً على مدار 13 يوماً، في ثلاثة أحياء في دبي.

وشارك في البطولة أكثر من 218 لاعباً من المنتسبين لمبادرة تعلم كرة القدم، التي تحظى برعاية ودعم «صندوق الفرجان».

يذكر أن «صندوق الفرجان» يسعى إلى توفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يقدّمها المواطنون أو المؤسسات ذات النفع العام، لتنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية في الأحياء السكنية للمواطنين.

راشد الهاجري:

الإقبال على الفعاليات التي يرعاها الصندوق، يعكس التفاعل مع المبادرات الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة.

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