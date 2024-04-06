مذكرة تفاهم تدعم المبادرات المجتمعية في دبي بـ 10 ملايين درهم

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبنك دبي الإسلامي، مذكرة تفاهم هدفها دعم المبادرات المجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم، في خطوة تؤكد الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ تأتي هذه المبادرة مستلهمة لروح العطاء في شهر رمضان المبارك، ودعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية (33) الرامية إلى جعل دبي من أفضل مدن العالم في مستوى المعيشة، مع بناء المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الدور الاجتماعي والتنموي الذي تقوم به المؤسسة والبنك، ترسيخاً لقيم التكافل والتضامن في المجتمع، واستكمالاً لجهود الطرفين في دعم وتطوير المجتمع المحلي وتعزيز إسهاماتهما في مختلف المجالات الخيرية والتنموية.

وأكد مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيثم الخاجة، «أهمية التعاون مع بنك دبي الإسلامي الرائد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، لدعم مبادراتنا المجتمعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع المحلي في دبي. والشراكة تعكس مدى التزام الجانبين بالإسهام في بناء مجتمع متماسك ومستدام، يسوده الخير والنماء».

من جانبه، أعرب مدير خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، نواف الريسي، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤكداً دور البنك الفعال في دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الشراكة تأتي في إطار سعي البنك إلى تعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة تسهم في دعم المجتمع وتحقيق رفاهية أفراده.

وستغطي المبادرات التي سيتم دعمها من خلال هذه الشراكة، برامج تعليمية وتدريبية، وإسكانية ومجتمعية، تستهدف الفئات الأكثر استحقاقاً في المجتمع. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبنك دبي الإسلامي، بمسؤوليتهما تجاه المجتمع، وتطلعهما لإحداث فارق إيجابي ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات التي يعملان ضمنها.