لجنة تأمين الفعاليات في دبي تُكمل استعداداتها للعيد

ترأس مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، اجتماعاً للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الفطر، وذلك بمشاركة مديري مراكز الشرطة، ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات.

واستمع الغيثي والحضور إلى شرح حول خطة تأمين فعاليات عيد الفطر، التي اشتملت على تأمين جميع المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في الطرق كافة، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وقال الغيثي إن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 34 زورق أمن بحري، وطائرتين عموديتين، و135 سيارة إسعاف، و10 زوارق للإنقاذ البحري، إضافة إلى 51 دورية دراجة هوائية، و429 دورية أمنية، و62 مركبة للدفاع المدني، فضلاً عن 24 رافعة صغيرة، و21 دورية إنقاذ بري، وخمس مركبات مستجيب، وخمس غرف عمليات.

وأضاف أن خطة تأمين العيد تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ107 قطارات، و13 ألفاً و912 مركبة فاخرة (ليموزين)، و12 ألفاً و632 مركبة للأجرة، و1150 حافلة للنقل العام، و57 وسيلة للنقل البحري، إلى جانب 10 مركبات للتحويلات المرورية، وسبعة مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

وأكد الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم (999) للحالات الطارئة، واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

وناشد الغيثي أفراد الجمهور ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية على الابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

كما ناشد مرتادي الشواطئ ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، إلى جانب التأكيد على مستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية بتوخي الحيطة، والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

وذكر الغيثي أن لجنة تأمين الفعاليات ومجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي حرصا على توفير سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال بمنطقة جبل علي من خلال تنظيم بطولة لـ«الكريكيت» ولعبة شد الحبل، لمدة يومين أثناء إجازة العيد، بهدف إسعادهم ومشاركتهم فرحة العيد.

الألعاب النارية

دعا مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، الأهالي وأولياء الأمور إلى عدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تسببه من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتؤدي إلى أضرار مادية وبيئية.

