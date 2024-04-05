«طبخة الألف» يسهم في تحضير 7000 وجبة

نفذ برنامج «طبخة الألف»، المنبثق عن «بنك الإمارات للطعام»، بالشراكة مع «متاجر فزعة»، إفطاراً جماعياً لموظفي المهن المساعدة، وذلك في حديقة زعبيل بدبي بحضور مجموعة واسعة من الشركاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام البرنامج، خلال الفعالية، بإعداد وجبات لما يقارب 7000 مستفيد، بمشاركة 700 متطوع من جهات تطوعية عدة معتمدة في الدولة، إضافة إلى فريق البرنامج المؤلف من طهاة ومساعدين بالتعاون مع «بنك الإمارات للطعام» وبلدية دبي، ما يجسد تضافر الجهود لإنجاح هذا العمل.

وانطلق البرنامج، بداية شهر رمضان المبارك بجهود مجموعة من الشركاء المساهمين من المؤسسات والشركات الغذائية من القطاع الخاص، التي عملت على توفير المواد والأدوات اللازمة لتجهيز المطابخ، لتعزيز نجاح البرنامج وتحقيق المستهدفات الرئيسة منه، ومنها متاجر فزعة التي وفرت جميع المواد الغذائية اللازمة لإعداد الوجبات، إضافة إلى مساهمين آخرين من القطاع الخاص.

وجمع برنامج «طبخة الألف»، نخبة من الطهاة الإماراتيين والمقيمين لتحضير وجبات الطعام والتبرع بها إلى البنك، تعزيزاً لمبدأ المسؤولية المجتمعية والتعاون في مجال حفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف وتوزيعها على مستحقيها مع تعزيز الثقافة الاستهلاكية، انطلاقاً من رؤية البنك التنموية والبناءة.

يُذكر أن بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نفذ بالتعاون مع شركة «تايا آرت برودكشن»، برنامج «طبخة الألف» الذي تم خلاله تحضير وتوزيع أكثر من 30 ألف وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان في مناطق حتا وزعبيل بدبي.