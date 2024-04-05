"طرق دبي" تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)



مراكز مزودي الخدمة ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1445 هجرية من تاريخ 29 رمضان إلى 3 شوال على أن يستأنف الدوام الرسمي من 4 شوال، على أن يقتصر تقديم (خدمة الفحص الفني فقط) على يومي 29 رمضان و3 شوال 1445 هجرية.

مراكز إسعاد المتعاملين:



جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم ستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة خلال العطلة المذكورة، على أن تعمل المراكز الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

مترو دبي:



السبت 6 أبريل 5 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي. الأحد 7 أبريل 8:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي. الاثنين إلى السبت 8-13 أبريل 5:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي الأحد 14 أبريل 8:00 صباحاً -12:00 منتصف الليل.

ترام دبي:



الاثنين إلى السبت من 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. والأحد من 9:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

ستُجرى تغييرات على مواعيد سير حافلات المواصلات العامة (باص دبي) والحافلات عبر المدن خلال عطلة عيد الفطر المبارك. ولمعرفة التغييرات خلال العطلة المذكورة، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

النقل البحري

التاكسي المائي:



مارينا مول – بلوواترز (BM3) من 4:15 مساء – 11:25 مساء، وحسب الطلب من 3:00 مساءاً إلى 11:00 مساءً. ويتوجب على المتعاملين الحجز المسبق.

دبي مارينا (BM1) مارينا مول - مارينا ووك من 12:00 ظهراً – 11:05 مساءً. مارينا بروميناد - مارينا مول من 3:55 مساءً – 10:00 مساءً. مارينا تيراس - مارينا ووك من 4:00 مساءً – 10:00 مساءً. الخط كامل من 3:55 مساءً – 9:40 مساءً.

فيري دبي:



الغبيبة – مارينا مول وبالعكس (FR1) من 1:00 ظهراٌ و 6:00 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) من 2:25 ظهراً و 7:25 مساءً. قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) من 1:50 ظهراُ و 6:50 مساءً. بلوواترز – مارينا مول (FR2) من 2:55 ظهراُ و 7:55 مساءً. مارينا مول - بلوواترز (FR2) 1:00 ظهراٌ و 6:00 مساءً. بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) من 1:20 ظهراُ و 6:20 مساءً. الرحلات السياحية من مارينا مول (FR4) من 11:30 صباحاً و 4:30 مساءً. الغبيبة – مربى الاحياء المائية (الشارقة) (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً و 8:00 مساءً و 10:00 مساءً. مربى الاحياء المائية (الشارقة) - الغبيبة (FR5) 2:00 ظهراُ و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً و 9:00 مساءً.

العبرات:



سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) من 10:00 صباحاً – 10:45 مساءً. الفهيدي - السبخة (CR4) من 10:00 صباحاً – 11:25 مساءً. الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) من 10:00 صباحاً – 11:15 مساءً. بني ياس - السيف (CR6) من

10:00 صباحاً – 12:00 منتصف الليل. السيف – الفهيدي – سوق دبي القديم (CR7) 3:10 مساءً – 10:55 مساءً. دبي فستيفال سيتي – دبي كريك هاربور (CR9) 4:00 مساءً – 11:50 مساءً. الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) 08:00 صباحاً – 11:50 مساءً. الرحلات السياحية من محطة الشيخ زايد للنقل البحري (TR6) 4:00 مساءً – 10:15 مساءً.



المواقف العامة:



ستكون جميع المواقف العامة مجانية "باستثناء المواقف متعددة الطوابق" من تاريخ 29 رمضان ولغاية تاريخ 3 شوال على أن يستأنف تطبيق التعرفة بدءاً من تاريخ 4 شوال.