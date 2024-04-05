«الهوية» تتيح تجديد جواز سفر المواطنين في الخارج

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خدمة تجديد جوازات سفر المواطنين الموجودين في الخارج، عبر موقعها الإلكتروني (smartservices.Icp.gov.ae) أو التطبيق الذكي (UAEICP).

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمواطنين الموجودين في الخارج، تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة، من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، عبر أربع خطوات تبدأ بالدخول إلى الحساب باستخدام الهوية الرقمية، واختيار خدمة تجديد جوازات سفر المواطنين الموجودين في الخارج، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وأخيراً استلام جواز السفر الأصلي من خلال اختيار خدمة (توصيل للعنوان المحدد - سفارة دولة الإمارات).

ودعت الهيئة المواطنين إلى التأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في طلب التسجيل قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، مشيرة إلى أن التأكد من دقة وصحة بيانات طلب التسجيل يضمن سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد. ودعت أيضاً إلى التأكد من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدرجة في طلب التسجيل، لافتة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قِبل الهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أعلنت منذ عامين، إصدار جيل جديد من جواز السفر الإماراتي، يتمتع بخصائص فنية غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد، للحد من محاولات التزييف أو التزوير، كما يتميز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي - كربونات بدلاً من الورق، ما يرفع كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة، لاسيما أنها تتسم بسماكتها، ما يحول دون إمكانية إتلافها، إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلاً عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة، عبر استخدام تقنية الليزر، وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.

كما يعد رفع المعايير الأمنية لجواز السفر الإماراتي ودعمه بالمواصفات التقنية الرائدة في مجال السفر، خطوة أساسية تعزز المساعي الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتحقيق مختلف متطلبات الأمن والأمان عند التنقل أو العبور عبر نقاط السفر الدولية، ودعم الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات، التي نجحت في إبراز قوة جواز السفر الإماراتي على مدى السنوات الماضية، ليصبح الجواز الأقوى عالمياً.

ويستطيع أولياء الأمور من مواطني الدولة، الحصول على جوازات سفر لمواليدهم الجدد، من خلال باقة خدمة «مبروك ما ياك»، التي تتيح استصدار كل المستندات التعريفية بهوية المولود، مثل شهادة الميلاد، وجواز السفر، وبطاقة هوية الإمارات في آن واحد.

وفي سياق متصل، أكد تقرير للحكومة الرقمية للدولة، أن جواز السفر الإماراتي استعاد في يوليو 2023، مرتبته الأولى عالمياً من حيث القوة، حسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس». ويتيح الجواز لحامله دخول 179 دولة، منها 132 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و47 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول إلى المطار.

وذكر التقرير أن هذا التصنيف يعتمد على عدد وجهات السفر التي يستطيع مواطنو دولة معينة السفر إليها من دون استصدار تأشيرة مسبقاً، أو الحصول على التأشيرة فور الوصول إلى الوجهة المقصودة.

وكانت وزارة الخارجية أطلقت مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي، بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، بناء على توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

وفي عام 2015، تلقى جواز السفر الإماراتي دفعة قوية وفقاً للمؤشر، بعد صدور قرار إعفاء المواطنين من تأشيرة «شينغن» لدول الاتحاد الأوروبي، شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول أخرى في أوروبا خارج دول الاتحاد.

واحتفظ جواز السفر الإماراتي خلال عام 2024 بالمركز الأول منفرداً، كونه أقوى جواز سفر في العالم، وفق مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة «آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية»، والذي يعد نظاماً تفاعلياً، يختص بتصنيف قوة جوازات السفر لـ198 دولة حول العالم.

• «الهيئة»: التأكد من دقة وصحة بيانات طلب التسجيل يضمن سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد.