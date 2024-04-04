بلدية الشارقة: مجانية المواقف أول وثاني وثالث أيام العيد

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن المواقف العامة ستكون مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة لإدارة المواقف العامة ستواصل جهودها لرصد التجاوزات في استخدام المواقف، خصوصاً حجز أكثر من موقف أو الوقوف العشوائي خلف المركبات وإعاقة حركة السير وغيرها من الممارسات والسلوكيات الخاطئة.

ونوّه مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، إلى أن حدائق مدينة الشارقة مستعدة لاستقبال الزوار، للاستمتاع بأجوائها المتميزة ومرافقها الخدمية المتنوعة، في ظل ما توفره الحدائق من أجواء عائلية وترفيهية ومناطق لألعاب الأطفال وأخرى للجلوس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية المحافظة على النظافة وعدم ترك المخلفات على الأرض ووضعها في مكانها، والالتزام بالشروط والإرشادات اللازمة لزيارة الحدائق والموضحة على اللوحات الإرشادية.

وأهابت بلدية مدينة الشارقة بالجمهور ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية تجاوزات أو ملاحظات، حيث ترحب بجميع الاتصالات على مدار الساعة.