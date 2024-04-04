ما حكم مَن أفطر متعمداً في نهار رمضان؟ .. "الإمارات للإفتاء" يُجيب

لا يجوز الفطرُ في نهار رمضان عمدًا، ومن فعَل ذلك ارتكب إثمًا عظيمًا ووجب عليه الآتي:

1- التوبةُ إلى الله عزَّ وجلَّ: بالندم على انتهاك حُرمة رمضان، والعزمِ على ألا يعودَ، وليكثر من الاستغفار.

2- قضاءُ ذلك اليوم.

3- الكفارة: وهي صيامُ شهرين متتابعين عن كل يوم، أو إطعامُ ستين مسكيناً، والإطعامُ أفضلُ، وتقدر قيمتُها بــــــ (900) درهم، ويُعطَى كلُّ مسكين (15 درهمًا).