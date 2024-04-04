«دبي القابضة» و«تنمية المجتمع» تشاركان الأيتام والقُصَّر الاستعداد للعيد

نظمت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، معرضاً لهدايا العيد أُقيم في مجلس المزهر التابع للهيئة على مدار يومين تم تخصيصه لمصلحة الأيتام والقُصَّر المسجلين لدى الهيئة، وذلك في إطار مبادرتهما الرمضانية المشتركة «هبة في محلها».

وشارك في تنظيم المعرض نحو 30 من موظفي الهيئة ومن المتطوعين المسجلين في برنامج دبي للتطوع، وأتاح المعرض للمستفيدين اختيار ما يحتاجون إليه من مستلزمات العيد والهدايا والقرطاسية والإكسسوارات في أجواء أضافت البهجة والتلاحم الاجتماعي على جميع المشاركين، وبلغ عدد المستفيدين من فعالية مجلس المزهر أكثر من 1400 من الأيتام والقُصَّر وأسرهم.

وتعكس مبادرة «هبة في محلها» التي تأتي في إطار حملة «رمضان في دبي» التي أُطلقت بتوجيهات من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، التزام دبي القابضة بالمسؤولية المجتمعية، كما تجسّد منظومة العطاء المستدام التي تتبناها، وتضمنت المبادرة إعادة استخدام آلاف المنتجات والسلع الجديدة وتقديمها كهدايا متميزة لأكثر من 8000 عامل و1400 فرد من ذوي الدخل المنخفض تحت إشراف ودعم هيئة تنمية المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز، أن التعاون مع دبي القابضة في مبادرة «هبة في محلها» يؤكد أهمية استراتيجية المسؤولية المجتمعية لدى الشركات في دعم برامج التنمية المستدامة، كما يترجم أهمية العمل المجتمعي المشترك، لترسيخ روح التكافل والتراحم، وتحسين حياة الفئات الأضعف في المجتمع.

وقال: «تحمل فعالية توزيع الهدايا على الأيتام والقُصَّر أهمية خاصة، لأننا بذلك نرسل لهم رسالة بأننا جميعاً أسرة واحدة، وأن العيد لا يكتمل إلا بهم وبإدخال السرور على قلوبهم، ونشجع طرح مبادرات مجتمعية مدروسة من هذا النوع تسهم في تعزيز دمج وتمكين أفراد المجتمع، وتعزز الشعور بتماسك النسيج المجتمعي الذي يشد بعضه بعضاً».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة، هدى بوحميد: «ترجمت مبادرتنا الرمضانية (هبة في محلها) استراتيجية الاستدامة التي تتبناها دبي القابضة، وحرصنا على تشجيع أنماط الاستهلاك المسؤول إضافة إلى الإسهام في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية على مستوى المجموعة لاسيما أنها تزامنت مع أجواء الشهر الفضيل».

وأضافت بوحميد: «أسهم تعاوننا مع هيئة تنمية المجتمع في تعزيز مخرجات المبادرة، وضمان وصولنا إلى عدد من أهم الفئات المستهدفة من ضمنها الأيتام والقُصَّر».

وانطلقت مبادرة «هبة في محلها» في بداية شهر رمضان المبارك، حيث امتدت فعالياتها طوال أيام الشهر الفضيل، وشارك بها أكثر من 200 متطوع قاموا بتجميع وتوزيع الهدايا على آلاف العمال والأسر المستحقة.