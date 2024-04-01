"دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" تعلن عن عطلة عيد الفطر

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الفطر للعام 1445 هجري، يفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي اعتباراً من يوم الإثنين الواقع في 8 أبريل، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 15 أبريل 2024.

كما أفادت الدائرة في التعميم بأنه يُستثنى من ذلك الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية وضمان حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً لهم التوفيق والخير وأن يعيد الله عليهم هذه المناسبة السعيدة باليمن والبركات.