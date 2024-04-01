"موارد الشارقة" تحدد موعد عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 إبريل 2024م وتنتهي يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 15 إبريل 2024م. باستثناء العاملين بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، راجين من الله أن يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.