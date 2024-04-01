تجارب استثنائية لطلبة شرطة دبي المبتعثين إلى الخارج

نظمت إدارة الابتعاث والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي ملتقى الابتعاث السنوي، الذي يجمع الطلبة المبتعثين إلى جامعات في أكثر من 10 دول مختلفة، والطلبة المرشحين من أكاديمية شرطة دبي، لمناقشة التجارب الاستثنائية والتحديات والإنجازات التي حققها الطلبة المتفوقون في الخارج.

وكرمت شرطة دبي خلال الملتقى 38 طالباً مبتعثاً أثبتوا كفاءة كبيرة خلال تجاربهم في الدراسة بالخارج، بواقع 18 طالباً تميزوا في التحصيل الدراسي بمجالات دقيقة ومتقدمة، وخمسة طلبة تميزوا في مجال البحث العلمي، وأربعة آخرين تميزوا في الإبداع والابتكار، و10 طلاب متعاونين مع زملائهم.

وقال مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي اللواء صالح مراد، إن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلبة المبتعثين خارج الدولة في مختلف دول العالم لتبادل الآراء والمعرفة المكتسبة في برامجهم الأكاديمية، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المطبقة بالخارج خلال رحلة الابتعاث.

وأضاف أن إدارة الموارد البشرية في شرطة دبي تحرص على تنظيم هذا الملتقى، إيماناً منها بأهمية تقدير الطلاب المتفوقين في عملهم ودراستهم، وإبراز هذا الجهد ليس مجرد واجب، بل هو استثمار في رأس المال البشري الذي يُعد الأساس الصلب الذي ترتكز عليه شرطة دبي.

وأشار إلى أن شرطة دبي لديها ثروة من الطلبة المتميزين الذين حصلوا على درجات علمية متميزة خلال رحلة الابتعاث، ما انعكس بشكل إيجابي على منظومة العمل، وذلك بعد تطبيق ما تحصلوا عليه من معارف وعلوم وممارسات مختلفة.

وأكد مراد أن شرطة دبي، من خلال منظومة الابتعاث المتكاملة، سخرت كل الممكنات من أجل تعزيز أداء العمل الشرطي والأمني والمؤسسي بمورد بشري ذي كفاءة عالية، يستشرف المستقبل ويصنع الحلول لتحدياته، وعملت على دراسة الاحتياجات الفعلية والمهمة والمستقبلية من التخصصات التي تخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، وتقدم التسهيلات والدعم الكامل لكل الدارسين والمبتعثين في مختلف التخصصات، وتنظم الملتقيات التي تسهم في تواصل الدارسين وتحتفي وتكرم المتميزين منهم.