مجموعة لاندمارك تدعم حملة "وقف الأم" بـ5 ملايين درهم

أعلنت مجموعة لاندمارك عن مساهمتها بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتجسد حملة "وقف الأم" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ريادة دولة الإمارات في العمل الإنساني، وتعزيز الجهود العالمية لتحسين حياة البشر.

مسؤولية مجتمعية

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك: "(وقف الأم) مبادرة خيرية عالمية جديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أجل تكريم الأمهات ودورهن ومساعدة المجتمعات الأقل حظاً. ونحن في مجموعة لاندمارك، فخورون بالمساهمة في المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لبناء مستقبل واعد مستدام وجعله واقعاً نحياه."

"ومع احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس لاندمارك في المنطقة، نعبّر عن كل الامتنان والعرفان للدعم الذي نتلقاه من قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها، ونؤكد أن مساهمتنا في الحملة هدفها المشاركة في تكريم كل أم ودعم الاستثمار في التعليم لمجتمع أكثر شمولاً وتمكينًا".

خير مستدام

وتسعى حملة "وقف الأم" إلى تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، كما تهدف الحملة إلى مساعدة الفئات الأقل حظاً، ودعم تعليم ملايين الأفراد، وتترجم حملة "وقف الأم" رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العمل على استدامة الخير والعطاء، وتقديم الدعم للشرائح الضعيفة حول العالم.

قنوات التبرع

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).