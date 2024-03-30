4000 عامل ينظمون أكبر شعار بشري وفاءً لـ «يوم زايد للعمل الإنساني»

ضمن حملة #رمضان_في_دبي التي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق أمس 19 رمضان، نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكبر شعار بشري #رمضان_في_دبي تخليداً ووفاءً ليوم زايد في العمل الإنساني، وذلك في منطقة جبل علي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، موانئ دبي العالمية، وشركة we one وجمعية دار البر، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، (دو) وعدد من الجهات، إذ اصطف أكثر من 4000 عامل يمثلون 75 جنسية من الشركات العاملة في دبي، مع جميع الجهات المشاركة لتشكيل أكبر شعار بشري يحمل اسم (رمضان في دبي)، خلال إفطار جماعي جمعهم في دبي.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد إرثاً عظيماً في العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة والعالم، فالعمل الخيري هو أحد أعمدة بنيان الاتحاد، الذي تزداد قوته عاماً بعد عام، وبفضل رؤية الآباء المؤسسين، الذين صاغوا نهجاً، اعتبروا فيه عمل الخير والمساعدات نهجاً لمسيرة الدولة الحضارية، وهو نهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس مدرسة العطاء التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم حاملة معها قيم الخير والإرادة الثابتة على رعاية الإنسان ودعمه أينما وجِد، حتى أصبحت دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر مساعدة للعمل الخيري والإنساني، لافتاً إلى أن بصمات زايد الخير في العمل الإنساني امتدت للداخل والخارج لتصل إلى كل محتاج في شتى بقاع الأرض.

ووجه الشكر لجميع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المشاركة في إنجاح الحدث وخروجه على الوجه الأمثل.

وقالت مدير عام مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، لطيفة القمزي: «يمثل إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قصة مُلهمة لنا وللأجيال القادمة، حيث تتمتع دولة الإمارات بإرث غني في مجالات العمل الخيري، وهذا بدوره عزز قوة رسالتها الإنسانية ورسخ مكانتها دولياً، لتصبح اليوم منارةً حضاريةً متجذرة في مبادئ التسامح والأخوة، ومركزاً عالمياً للعمل الخيري والمساعي الإنسانية المستدامة».

وأضافت: «في مؤسسة (دي بي ورلد) الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية، يعكس التزامنا بالعمل الخيري إرث الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في تحقيق التنمية المستدامة، حيث نركز جهود المؤسسة على مجالات التعليم والصحة وتوفير الغذاء باعتبارها حجر الزاوية في المساعي الرامية إلى مواجهة التحديات الاجتماعية وتمكين الأفراد والمجتمعات».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي، الدعم المؤسسي (دي بي ورلد) دول مجلس التعاون الخليجي، نبيل قائد: «يشرفنا الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني هذا العام بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. حيث يؤكد هذا اليوم على اثنتين من أهم القيم الإنسانية وهما الكرم والرحمة، ونفخر في (دي بي ورلد) باعتمادها والالتزام بها في إطار أعمالنا الإنسانية».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري (بالإنابة) في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، محمد مصبح ضاحي، أن يوم زايد للعمل الإنساني هو يوم التلاحم والتكاتف والتعاطف بين الشعوب، وهو يوم العمل الخيري الذي يمثل أسس ثقافة العمل الخيري والإنساني التي انطلقت من دولة الإمارات لكل شعوب العالم.

وأوضح رئيس قسم المشاريع المحلية بالدائرة، سعيد محمد فولاذ، أن هذا الحدث يؤكد أهمية المجتمع المتسامح، إذ ضم الإفطار الجماعي لأكثر من 75 جنسية على مائدة واحدة في لوحة بشرية مبهرة تشكل شعار (رمضان في دبي)، إضافة إلى مشاركة 100 متطوع من الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.

وقال المدير التنفيذي للعمليات «وي ون»، أيوب الملا: «سعداء بأن نجتمع معاً في نادي (وي ون) للكريكيت للاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، حيث نحتفي بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ونعبر عن ردّ الجميل لمجتمعنا وتكريم التزامه بأعمال الخير».