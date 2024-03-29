دبي تقدم لسكانها وزوارها تجارب رمضانية متنوعة وعروض ترويجية مميزة في عطلة نهاية الأسبوع

تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك من خلال مجموعة من الخيم الرمضانية النابضة بالحياة، وتجارب الإفطار والسحور، والأسواق الرمضانية، وعروض الألعاب النارية، وعروض الإضاءة الرائعة، والفعاليات المجتمعية، إضافة إلى العروض الترويجية الحصرية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار حملة #رمضان_في_دبي التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويشرف على تنفيذها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ثلاثة أيام من التخفيضات الإلكترونية الكبرى

تعود "التخفيضات الإلكترونية الكبرى" في دورتها الثانية من 29 وحتى 31 مارس، لتمكن الباحثين عن هدايا العيد والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية من شراء أفضل المنتجات لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية من المنزل، وسيحظى المتسوقون الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتخفيضات www.greatonlinesale.com بفرصة الحصول على خصومات إضافية، إلى جانب الدخول في سحب يحصل ثلاثة فائزين فيه على جائزة بقيمة 10000 درهم لكل منهم. وتتوفر تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة بأسعار مذهلة على منصات "أمازون"، و"نون.كوم"، و"6ستريت.كوم"، و"أزاديا"، كما تقدم "المتحدة للأثاث"، و"ذا ريد كاربت"، و"أوتاق هوم"، و"سي بي2"، و"كريت آند باريل"، و"هوم بوكس"، و"أيكيا"، و"هومز آر أص"، و"بان هوم" تخفيضات هائلة على الأدوات المنزلية والمفروشات.

ويمكن للباحثين عن شراء هدايا العيد التسوق من "مجوهرات الفردان"، و"بيت الساعات"، و"ريفولي"، و"غوالي"، و"في للعطور"، و"كورال للعطور"، و"إكسبرشنز"، و"باث آند بودي ووركس". وسيحظى المتسوقون أيضاً بفرصة الاختيار من بين تشكيلة واسعة من الأزياء بأسعار رائعة من علامات تجارية شهيرة مثل "حناين"، و"لولوليمون"، و"أول سينتس"، و"ريبوك"، و"سبلاش"، و"ماج"، و"ساندرو"، و"كارترز"، و"سنتربوينت"، و"براندس فور لس"، و"أليساندرو بوريلي تين كيدز"، كما تتوفر الهدايا وألعاب الأطفال في عدد من العلامات التجارية بما في ذلك "ليغو" و"ذا موم ستور".

عروض الألعاب النارية والإضاءة

تضيء عروض الألعاب النارية المبهرة سماء مدينة دبي خلال نهاية عطلة هذا الأسبوع، وذلك في كل من بلوواترز، وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس. حيث يمكن لزوار هذه المناطق الاستمتاع بالطقس المعتدل، والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية، والتجول في السوق، واستكشاف منتجات الحرف اليدوية في الأكشاك، والاستمتاع بالعروض الألعاب النارية التي تبدأ الساعة 10 مساء يومي السبت والأحد.

كما تضيء المباني والأحياء الشهيرة في مختلف أنحاء مدينة دبي بألوان احتفالاً بأجواء الرمضانية. كما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمهرجان الأضواء الذي يعد جزءاً من فعالية "أطياف رمضان" ومشاهدة العروض المذهلة التي تُقام يومياً من الساعة 8 مساءً وحتى 2:30 بعد منتصف الليل في كل من شارع السيف، ودبي فستيفال سيتي، ومسجد الحباي، ومسجد جميرا الكبير.

تجارب إفطار وسحور متنوعة

كما تقدم دبي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع مجموعة من تجارب الإفطار والسحور المميزة، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بتجارب الإفطار ووجبات السحور الشهية وتجربة المأكولات الخفيفة في مختلف مناطق الفعاليات.

ويتيح تطبيق "Everything App" من "كريم" إمكانية حجز باقات الإفطار مسبقاً من خلال خدمة DineOut في أكثر من 150 وجهة، بما في ذلك مطعم جونز داون تاون دبي، والتراس بين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، ومجلس السلطان في جميرا زعبيل سراي. ويمكن للجمهور الاستفادة من العروض الترويجية التي تشمل تخفيضات تتراوح بين 15 و40 بالمئة على فواتير تناول الطعام في جميع الوجهات، إلى جانب تخفيضات إضافية بنسبة 30 بالمئة على خدمة "هلا تاكسي" عند الانتقال من وإلى وجهات تناول الطعام.

أسواق رمضان

كما يمكن لسكان المدينة وزوارها التوجه إلى فعالية "ليالي بين الغاف" في حديقة مشرف والتسوق من أكشاك ومتاجر التجزئة لشراء مستلزمات العيد والاستمتاع بتشكيلة واسعة من المأكولات الرمضانية، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ومسابقات الطهي.

مغامرات ممتعة

يسهم طقس دبي المعتدل في جعل شهر رمضان المبارك فترةً مثاليةً للتركيز على الصحة والرفاهية، والاستمتاع بالتجول في الهواء الطلق ومشاركة أسعد الأوقات مع الأهل والأصدقاء. ويمكن للباحثين عن المغامرة التوجه إلى جبال حتا الخلابة في نهاية هذا الأسبوع والاستمتاع بتخفيض 50 بالمئة على باقات المغامرات في الهواء الطلق في حتا وادي هب. كما يمكن للعائلات المهتمة بالرياضة المشاركة في النسخة الحادية عشرة من بطولة "ند الشبا الرياضية" التي تُقام في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها". وسيحظى الضيوف بفرصة المشاركة في تسع رياضات مختلفة هي كرة الطائرة، وكرة المضرب، وتحدي الموانع، والجيو جيتسو، وركوب الدراجات، والجري، وكرة السلة، وشد الحبل، والمبارزة.

فعاليات مجتمعية

تقدم المهرجانات والأسواق والفعاليات الخارجية للعائلات والأصدقاء والأفراد فرصة الاحتفال بشهر رمضان المبارك حتى فترة المساء. ويمكن لزوار "بوكس بارك" التجول في الممرات المزينة بالفوانيس وتناول وجبات الإفطار التي تقدمها منافذ المأكولات المتنوعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بإضاءة رمضان ومعرض رمضان الفني الذي يقام بالشراكة مع Urbanist. ويقدم الباعة تشكيلة واسعة من العباءات ومنتجات الديكور والإكسسوارات والهدايا ضمن "بازار رمضان" الذي يُقام خصيصاً احتفالاً بالشهر الكريم، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بأمسية رمضانية لا تُنسى من خلال زيارة فعالية "حي رمضان" في مدينة إكسبو دبي، والتي تشمل مجموعة من الأسواق والحرف اليدوية وعروض الترفيه المتجولة ومجموعة متنوعة من تجارب الإفطار.

وسيسعد زوار مناطق السيف والخوانيج وبلوواترز في عطلة نهاية هذا الأسبوع بمجموعة من التجارب الأصيلة مثل المسحراتي وموسيقى العود والقانون. كما تقدم الأسواق الرمضانية لزوارها فرصة استكشاف الحرف اليدوية المحلية وشراء الهدايا والاستمتاع بالأجواء المجتمعية النابضة بالحياة. ويمكن للعائلات والأصدقاء زيارة مجموعة من الأسواق الرمضانية بما في ذلك "حي رمضان" في جميرا أبراج الإمارات، وفستيفال باي في دبي فستيفال سيتي، وسوق رمضان 24 في منطقة ديرة، ورمضانيات في ذا هب بمجلس الخوانيج.