زايد.. أوسمة وألقاب وجوائز وبصمات لن تنساها البشرية

حفلت مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالعديد من الأوسمة والألقاب، والجوائز التقديرية، إقليمياً وعالمياً، تقديراً لجهوده وإسهاماته الكبيرة في مختلف المجالات التي دعمت الإنسانية في أرجاء العالم كافة، ومازالت آثارها مستمرة ينتفع بها ملايين البشر.

وشهدت قائمة الأوسمة والجوائز التي حصل عليها المغفور له على العديد من المحطات المهمة، أبرزها:

■ منحت المنظمة الدولية للأجانب في جنيف «الوثيقة الذهبية» للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باعتباره أهم شخصية لعام 1985، فيما اختارته، طيب الله ثراه، هيئة «رجل العام» في باريس رجل العام 1988، تقديراً لقيادته الحكيمة.

■ تسلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من

جامعة الدول العربية، وشاح رجل الإنماء والتنمية لعام 1992. واختار مهرجان الشباب العربي الثامن في بيانه الختامي في 10 سبتمبر 1993 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رجل البيئة والإنماء الدائم، تقديراً للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في المحافظة على البيئة.

■ حاز المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «جائزة الباندا الذهبية» عام 1995، التي يمنحها الصندوق العالمي للطبيعة، وهو أول رئيس دولة ينال هذه الجائزة الرفيعة.

■ قدمت جمعية المؤرخين المغاربة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «الوسام الذهبي للتاريخ العربي»، تقديراً لجهوده في خدمة العروبة والإسلام، كذلك تم اختياره «الشخصية الإنمائية لعام 1995» على مستوى العالم.

■ تلقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يوم 11 ديسمبر 1995 ميدالية ذهبية وجائزة تقديرية من الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) تقديراً لجهوده في نشر التنمية الزراعية بدولة الإمارات ومساهماته في عدد من الدول النامية.

■ تضمنت قائمة الجوائز أيضاً إهداء منظمة العمل العربية درع العمل للمغفور له الشيخ زايد، تقديراً لدوره الرائد في دعم العمل العربي المشترك، فيما منحت لجنة «جوائز أعمال الخليج 1996» المغفور له جائزة حماية البيئة.

■ تقلد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسام المحافظة على البيئة من الرئيس الباكستاني في الثالث من يناير 1997 تقديراً لجهوده في الحفاظ على البيئة ونشر الخضرة في ربوع الإمارات، ودعم جهود الحفاظ على الطبيعة والبيئة في باكستان.

■ منحت هيئة رجل العام الفرنسية لقب أبرز شخصية عالمية للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لجهوده في مكافحة التصحر، كما حصل أيضاً على جائزة شخصية العام الإسلامية عام 1999، ولقب رجل البيئة عام 2000.

■ منحت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الثاني من يونيو 2001 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ميدالية اليوم العالمي للأغذية، اعترافاً بجهوده في خدمة البشرية جمعاء ومواقفه المشرفة والعظيمة، وتكريسه مبدأ العطاء والعون للأمم المحتاجة.

■ حصل المغفور له الشيخ زايد على جائزة كان الكبرى للمياه، عام 2001، تقديراً لدوره البيئي من قبل منظمة شبكة البحر الأبيض المتوسط، كما تم اختياره من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» كأحد سبع شخصيات وصفهم أبطالاً للأرض، كما اختارت مجلة «نيوزويك» الأميركية في 2009 الشيخ زايد ضمن 10 زعماء أسهموا في «إعادة صنع» بلدانهم.

• «الوثيقة الذهبية» ووشاح رجل الإنماء والتنمية.. و«جائزة الباندا الذهبية» وجائزة تقديرية من (فاو).

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