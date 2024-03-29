بالفيديو.. «الفارس الشهم».. غرس زايد لإغاثــة الملهوف وإعانة المنكوب

تسطر عملية «الفارس الشهم» التي انطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2021 مسيرة العطاء والتضامن الإنساني الإماراتية التي أرسى أولى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام الدولة حتى غدت نهجاً أصيلاً من إرثه الإنساني الذي يسع صداه العالم، متمثلاً في سياسة مساعدات خارجية عُرفت بطابعها الحيادي الذي لا يرتبط بتوجهات سياسية محددة ولا بقعة جغرافية معينة ولا عرق أو ديانة.

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