«أبوظبي للتقاعد»: لا يجوز تسجيل المتقاعد العسكري لدى الصندوق

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، إلزامية تسجيل المواطنين العاملين لدى القطاعين الحكومي والخاص بإمارة أبوظبي، في نظام التقاعد للإمارة، خلال شهر من تاريخ التحاق الموظف المواطن بالعمل كحد أقصى، لافتاً إلى أنه لا يجوز تسجيل المتقاعدين العسكريين في الصندوق.

ودعا الصندوق جهات العمل التي تأخرت عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين لديها، إلى المسارعة بتسجيلهم في نظام التقاعد حفظاً لحقوقهم، ولتفادي ترتب مبالغ إضافية على التأخير في تسجيل المؤمن عليه، بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، إضافة إلى 0.1% عن الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.

وأوضح الصندوق أن شروط تسجيل المواطنين في نظام التقاعد لإمارة أبوظبي تشمل ما يلي: أن يكون حاصلاً على جنسية الدولة، وألا يقل عمره عن العمر المحدد في القوانين التي تخضع لها جهة العمل، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد (60 سنة ميلادية للذكور والإناث)، وأن يكون لائقاً طبياً بشهادة من الجهات المختصة، وألا يكون مسجلاً لدى الصندوق من جهة عمل أخرى، وتُؤدى عنه اشتراكات، وألا يكون من المتقاعدين العسكريين.

وشدد الصندوق على ضرورة تأكد المواطن من تسجيله في نظام التقاعد في الإمارة دون أي تباطؤ أو تهاون، لحفظ حقوقه وتأمين مستقبله ومستقبل أسرته من أي ظروف طارئة قد تحدث له، حيث يمكن لأي موظف مواطن مراجعة تسجيله بعد التحاقه بوظيفته عبر الخدمات الرقمية للصندوق على منصة «تم»، من خلال دخوله بالهوية الرقمية، حيث تُظهر بياناته ما إذا كان قد تم تسجيله أم لا، مشيراً إلى أنه في حال تأخّرت جهة العمل عن تسجيله يمكنه إخطار الصندوق لمساعدته، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقّه.