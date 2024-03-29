توصيل

يعاني مرتادو طرق في الشارقة قيادة سائقي دراجات نارية تابعين لشركات توصيل طلبات المطاعم وخدمات أخرى، بسرعة كبيرة، وتجمّعهم بشكل مكثف، خصوصاً عند إشارات المرور، ما يسبب ارتباكاً لسائقي المركبات خصوصاً في حال تجاوز أصحاب هذه الدراجات بشكل خطر، فضلاً عن أنهم يسيرون بسرعات جنونية وخطرة على بعض الطرقات، مستغلين خلوّ الشوارع، خصوصاً في ساعات الليل.

دراجات

يشكو سكان في الشارقة - من ممارسي رياضة المشي والمترددين على الكورنيش وبحيرة خالد والمجاز - من سائقي دراجات هوائية يستخدمون هذه المناطق للسير بدراجاتهم، رغم وجود ممرات مخصصة للدراجات، ما يشكّل خطراً عليهم خلال مزاولة نشاطهم، كما يزعج المتنزهين ويُعرّضهم لخطر الدهس من قِبَل الدراجات، لذا نطالب الجهات المعنية بمنع استخدام الدراجات في مماشي الرياضة والأماكن المخصصة للعائلات، وتنظيم حملات رقابية عليها لمخالفة غير الملتزمين.

أشجار

يعاني سكان في بعض إمارات الدولة، زراعة أشجار ونباتات على الواجهة الأمامية للمنازل تسبب ارتباكاً لدى السائقين لعدم قدرتهم على رؤية الطريق بشكل جيد عند التقاطعات، نتيجة تداخل الأغصان والأوراق، واحتلالها حيزاً من أطراف الطريق، وهذا الأمر ربما يسبب حوادث مرورية، لذا يطالبون الجهات المعنية بالنظر في أمر هذه المزروعات، خصوصاً تلك المساكن الموجودة عند أطراف التقاطعات.

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