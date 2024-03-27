خالد بن محمد يعتمد إطلاق مشروع قناة ياس السكني

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم.

ويُتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة آي سي تي للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذا المشروع السكني يُترجم اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم الذي يُلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري، وبما يعزز بيئة مجتمعية إيجابية ومتكاملة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتدعم تقدم الوطن وازدهاره.

ويندرج هذا المشروع ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتولّى شركة آي سي تي للتطوير العقاري تصميم وإنشاء المشروع وبنيته التحتية بإشراف إداري من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتجرى عمليات بيع الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

يُقام مشرع قناة ياس السكني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع، تشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية تضم ثلاثة جوامع ومدرسة ونادياً رياضياً ومتاجر بمساحة 10 آلاف متر مربع.

ويوفّر المشروع خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 متراً مربعاً وتصل إلى 525 متراً مربعاً للفيلا، تُقام على قسائم سكنية تراوح مساحاتها بين 600 و780 متراً مربعاً.

ويتيح هذا المشروع للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، شراء فلل سكنية ضمن المشروع باستخدام القرض السكني؛ حيث يمكنهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، ضمن مجموعة متنوّعة من التصاميم المعمارية المختلفة.

ولي عهد أبوظبي:

• المشروع يُترجم اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم الذي يُلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي.

• 1.8 كيلومتر مربع مساحة أرض المشروع وتشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية.