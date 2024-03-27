%92 نسبة العقود الموثقة عبر «إيجار الذكي» بالفجيرة في 2023

كشفت بلدية الفجيرة عن إنجاز 15 ألفاً و815 عقد إيجار عبر برنامج «إيجار الذكي»، ما نسبته 92% من إجمالي العقود الموثقة في عام 2023، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البلدية لدعم وتعزيز التحول الكامل نحو توثيق العقود الإيجارية عبر هذا البرنامج الإلكتروني.

وقال مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم: إن «البلدية تطمح إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في توثيق إجراءات العملية الإيجارية بشكل كامل إلكترونياً، مستخدمةً التوقيع الرقمي من خلال الهوية الرقمية، مشيراً إلى أن البلدية تسعى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل العمليات الإدارية وتحسين كفاءتها.

وقال الأفخم، إن برنامج «إيجار الذكي» حقق نجاحاً جيداً، حيث استفاد منه 20 ألف عميل بخدمات أكثر فعالية وسرعة.

وذكر أنه تنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، فقد قامت البلدية بتسهيل إجراءات التسجيل على جميع أصحاب الرخص التجارية عبر تطبيق إلكتروني ذكي (رخصتي) الذي يتوجب فيه على جميع أصحاب الرخص التجارية التزام التسجيل فيه وتحديث بيانات المستفيد الحقيقي، لتجنب إيقاع الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على مخالفي القرار.

وأضاف: «يتيح التطبيق تجديد الرخصة التجارية والاستفسار عن الرسوم والمتطلبات، والتحقق من صحة الوثائق التجارية، وتحديد موقع رخصة محددة على خريطة غوغل والبحث في الرخص على أساس الأنشطة».

وذكر الأفخم أن استراتيجية البلدية على التطبيقات الذكية تحقق أهدافاً عدة متمثلة في استمرارية وشمولية التخطيط والتنظيم لتحقيق التنمية الحضرية، وتطوير بنية تحتية تتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، وضمان المحافظة على الصحة العامة وحماية البيئة واستدامتها، وتقديم خدمات متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين.