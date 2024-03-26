24 شهراً صلاحية رخصة التطوع في أبوظبي

حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مدة صلاحية رخص التطوع في إمارة أبوظبي بـ24 شهراً من تاريخ صدورها، وقسمت تراخيص التطوع إلى ثلاثة أنواع شملت: ترخيص المتطوع، الذي يصدر للأفراد الراغبين في التطوع، وترخيص الفريق التطوعي، الذي يصـدر لمجموعة تتألف مــن خمسة أفــراد فأكثر من الراغبين في ممارسة العمل التطوعــي بشكل مستقل أو تابع لجهة، بالإضافة إلى ترخيص الجهات التي تستعين بالمتطوعين، الـذي يصـدر للجهات القانونية (سـواء مـن القطـاع العـام أو القطـاع الخـاص أو القطـاع الثالـث) الـتي ترغـب في إشراك المتطوعين في عملياتهـا أو برامجها.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة حرصها على تنظيم ورش التطوع بالتعاون مع الشركاء للتعريف بآليات وممارسات العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، والعمل على بناء شراكات استراتيجية متنوعة مع الجهات ذات الصلة، للوصول إلى مُخرجات مهمة أبرزها زيادة عدد المتطوعين النشطين والساعات التطوعية، وتحفيز التطوع التخصصي من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأكدت الدائرة، أنها توفر تسعة مجالات للتطوع في أبوظبي، تشمل: التطوع التقليدي، والتطوع للشؤون الاجتماعية، والتطوع في حالات الطوارئ، والتطوع في الفعاليات، والتطوع الافتراضي، والتطوع للزائرين، والتطوع المؤسسي، والتطوع التخصصي، والتطوع في الخارج، مشيرة إلى قيامها بدور إشرافي ورقابي من أجل تنظيم العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، وتقدم بجانب خدمة إصدار تراخيص التطوع خدمة توفير السترات الخاصة بأعضاء الفرق التطوعية المرخصة.

وشددت على أن تنظيمها لعملية التطوع يكفل إيجاد بيئة مثالية وفعالة للتطوع في أبوظبي، إضافة إلى أنها تسهم في تشجيع المتطوعين وحمايتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية ذات الصلة. ويعتبر الحصول على الترخيص شرطاً أساسياً لممارسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف وضع إطار قانوني لهذا النشاط وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات لمختلف الأطراف المعنية، إلى جانب ضمان رفع قيمة ونوعية الأعمال التطوعية التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.

ولفتت إلى أن سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي التي تطبقها تعمل على تنظيم ممارسة العمل التطوعي وتنظيم البيئة التطوعية ضمن إطار منظم يُعزز المشاركة المجتمعية في الإمارة، للمساهمة بشكل فعال في تمكين الأفراد والمؤسسات نحو خلق مجتمع نشط ومسؤول، ما يعزز التلاحم والتماسك، وذلك كون العمل التطوعي يُعد رافداً أساسياً للنهوض بالمجتمع.

وتضمنت شروط الحصول على رخصة متطوع: إنشاء حساب في موقع Volunteers.ae، وأن يكــون مواطناً مــن مواطني الدولة أو يحمـل إقامـة سـارية المفعول فيهــا ويستثنى مــن ذلــك المتطوع الزائــر، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، ويجوز لمن يقل عن ذلك التطوع بموافقة ولي الأمر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وقبول ميثاق العمل التطوعي.

وأشارت إلى أن الأعمال التطوعيـة المتخصصة تتطلـب إرفـاق شـهادة/رخصة مهنيـة معتمـدة مـن قبـل جهـة داخـل الدولـة، كما يلتزم الأفراد بالإفصاح للمنظمـات العاملـة في مجـال التطـوع أو للفريـق عـن أيـة حالات صحيـة ذات علاقـة بالنشـاط التطوعـي المطلوب قـد تؤثـر علـى سلامتهم أو سلامة الآخرين أو قدرتهـم عـلى ممارسـة نشـاط التطـوع.

• التزام الأفراد بالإفصاح عـن أي حالات صحيـة ذات علاقـة بالنشـاط التطوعـي المطلوب قـد تؤثـر في سلامتهم أو سلامة الآخرين أو قدرتهـم عـلى ممارسـة نشـاط التطـوع.