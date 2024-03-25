38 مليون درهم حصيلة مزاد «أنبل رقم» الخيري لدعم «وقف الأم»

حقق مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي عقد مساء أمس، في دبي 38 مليون درهم و95 ألف درهم، ستذهب كاملة لدعم جهود حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتضمن المزاد، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات من &e وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بيع 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لشركة «دو»، و11 رقماً لـ«اتصالات من &e».

وسيعود ريع المزاد لدعم حملة «وقف الأم»، للمساهمة في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولمنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وحققت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات قيمة إجمالية بلغت 29 مليون درهم و25 ألفاً، والأرقام المقدمة من اتصالات من «إي آند» 4.135 ملايين درهم، والأرقام المقدمة من «دو» ما مجموعه 4.935 ملايين درهم.

وشارك في فعاليات مزاد «أنبل رقم» الخيري الذي أقيم في فندق فور سيزونز جميرا بدبي عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني، لدعم الحراك المجتمعي الشامل الذي أحدثته حملة وقف الأم التي تستهدف تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ومساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

وحقق رقم اللوحة O74 قيمة 2.5 مليون درهم، ورقم اللوحة O51 مبلغ 3 ملايين درهم، فيما بيع رقم اللوحة V39 بـ4 ملايين درهم، وP42 بـ3.225 ملايين درهم، وQ49 بـ 3 ملايين درهم، وT95 بـ2.5 مليون درهم، وU53 بـ2.8 مليون درهم، وU79 بـ2.550 مليون درهم، وW62 بـ2.775 مليون درهم، وW85 بـ2.675 مليون درهم.

فيما حققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من اتصالات من (إي آند) 2.875 مليون درهم لرقم 0545555555، و150 ألف درهم لرقم 0561444444، و285 ألف درهم لرقم 0569111111، و250 ألف درهم لرقم 0548888881، و125 ألف درهم لرقم 0545555551، و75 ألف درهم لرقم 0544000001،و105 آلاف درهم لرقم 0568888800، و70 ألف درهم لرقم 0564488888، و45 ألف درهم لرقم 0564444499، و80 ألف درهم لرقم 0563000004، و75 ألف درهم لرقم 0564344444.

وحققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من «دو»، 290 ألف درهم لرقم 0587777770، و120 ألف درهم لرقم 0587777771، و190 ألف درهم لرقم 0587777772، و150 ألف درهم لرقم 0587777773، و180 ألف درهم لرقم 0587777774، و160 ألف درهم لرقم 0587777775، و175 ألف درهم لرقم 0587777776، و3.2 ملايين درهم لرقم 0587777777، و305 آلاف درهم لرقم 0587777778، و165 ألف درهم لرقم 0587777779.

وتتواصل مزادات «أنبل رقم» الخيرية لدعم حملة وقف الأم هذا الأسبوع على أرض الإمارات، حيث يستمر المزاد الإلكتروني لشرطة أبوظبي على 555 رقماً مميزاً للوحات المركبات عبر الموقع الإلكتروني للمزاد https://eca.ae/app ويغلق يومي 26 و27 مارس الجاري.

ويضاف مزاد «أنبل رقم» الخيري إلى 6 قنوات رئيسية للمساهمة في حملة وقف الأم هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.