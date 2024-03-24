الدبلوم التربوي لخريجي الكليات غير التربوية شرطاً لمزاولة التعليم في الشارقة

أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بأنه سيتم تفعيل شرط الحصول على دبلوم تربوي بعد «البكالوريوس» لخريجي الكليات غير التربوية، للحصول على تصريح مزاولة مهنة لمُعلمي المواد سواءً للمعينين الجدد أو المستمرين بالمهنة، وذلك ابتداء من العام الدراسي (2025-2026).

وأكدت الهيئة في تعميم وجهته لمديري المدارس الخاصة في الإمارة، أنه يتطلب على المدارس مراعاة هذا الشرط عند تعيين المعلمين الجدد، وكذلك إلزام المعلمين الحاليين من غير خريجي كليات التربية بالحصول على الدبلوم التربوي قبل حلول العام الدراسي (2025-2026).

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي من حرصها على متابعة العمل بالسياسات المنظمة والإجراءات التي تسهم في تنظيم التعليم الخاص بإمارة الشارقة، وإلحاقاً بالتعميم رقم (79) لسنة 2022 بشأن سياسة إدارة التراخيص (سياسة إصدار ترخيص مزاولة مهنة، وسياسة تجديد تصريح مزاولة مهنة).

وكانت «الشارقة للتعليم الخاص»، دعت المعلمين والاختصاصيين في مدارس الإمارة، إلى التسجيل في اختبارات الترخيص المهني التي انعقدت خلال مارس الجاري، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتوافق مع سياسة تراخيص المهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم.

وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع، هي: «رخصة المعلم»، وتستهدف معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات، والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم، و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين واختصاصيي توجيه وإرشاد، كما أن هناك رخصة المهن المدرسية الخاصة باختصاصيي أصحاب الهمم.

ويتم الحصول على الرخصة من خلال اجتياز الاختبارات التي ستعتمد على اختبارين، أحدهما تخصصي، والآخر يركز على طرائق التعليم.

وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته، بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة، وتستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم تليها إعادة الاختبار.

ربط إلكتروني

عملت وزارة التربية والتعليم على ربط النظام الإلكتروني لرخصة المعلم بالهوية الإماراتية، لتسهيل دعوة المعلمين المسجلين في النظام لإجراء اختبارات الرخصة التي تخولهم ممارسة مهنة التعليم في دولة الإمارات.