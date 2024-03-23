أمطار مصحوبة بـ"برق ورعد".. "الأرصاد": المنخفض الجوي الجديد يتعمّق غداً

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المنخفض الجوي العلوي الذي تتأثر به الدولة خلال الفترة الحالية سيبدأ في التعمّق اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد هذه الفترة تزايداً في السحب على مناطق متفرقة يتخلّلها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وتكون غزيرة أحياناً على فترات مع البرق والرعد أحياناً.

وأشار إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، يتبعه انحسار في كميات السحب تدريجياً اعتباراً من الثلاثاء المقبل، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً من يوم الأحد في الخليج العربي ويضطرب في بحر عمان أحياناً خاصة مع السحب الركامية.