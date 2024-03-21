فرصة لسقوط الأمطار غدا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية مع فرصة سقوط أمطار، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 01:12 والجزر الأول عند الساعة 17:38؛ أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 21:06، والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 03:16.