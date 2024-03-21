الاعتماد الحكومي الثلاثي إنجاز تاريخي الاكاديمية الملكية في سويسرا: ثلاث اعتمادات حكومية جديدة في 2024

نظرة عامة على الأكاديمية

تقع أكاديمية "OUS" الملكية في قلب سويسرا منذ عام 2013، وهي واحدة من الأمثلة الحقيقية التي تضيء الطريق نحو التألق الأكاديمي والابتكار في مجال التعليم عبر الإنترنت. واليوم، يعترف الجميع أن الأكاديمية هي الأفضل في مجال التعليم.

وهو وعد بالجودة توج بالخطوة الكبيرة الأحدث نحو القيادة التعليمية: الاعتماد الحكومي الثلاثي. إن هذا الإنجاز الهائل يثبت معايير التعليم العالية والثابتة التي تحافظ عليها المؤسسة، وتأمين مكانتها بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال.

أهمية الاعتماد في اعتماد التعليم العالي: يضمن جودة ونزاهة التعليم العالي في البلاد، وهو أيضا اعتراف خارجي بالالتزام تجاه التميز الذي يوفر مجالا لمزيد من التحسين. كل هذا يترجم إلى ضمان استعداد الطالب لاعتلاء فرص التطور الوظيفي والنمو الشخصي من خلال تلقي التعليم المقبول في جميع أنحاء العالم والاحترام.

الطريق إلى الاعتماد الحكومي الثلاثي

فهم عملية الاعتماد

في جوهره، الطريق إلى الاعتماد صارم للغاية ومفيد، ويقبل العديد من عمليات التفتيش من الخارج للتأكد من استيفاء معايير الجودة المحددة للمؤسسات المعنية، إن لم يكن تجاوزها. وبالنسبة لأكاديمية "OUS" الملكية، كان ذلك يعني استعراض وإثبات التميز في مجالات مختلفة: الحوكمة، وتطوير المناهج، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، وخدمات الدعم للطلاب، من بين أمور أخرى.

التحديثات التي تغلبت عليها أكاديمية “OUS" الملكية

على طول هذا المسار، لم تكن الأكاديمية الملكية بجامعة سيدني مفروشة بالورود. كان على الأكاديمية أن تجتاز تقييمات صارمة، وأن تلبي المتطلبات المستجدة في جودة التعليم، وأن تظهر المزيد من التحسينات في خدماتها. ولكن مع الالتزام التام نحو الكمال، ختمت الأكاديمية على ختم الجودة بعد اعتمادها من ثلاث هيئات مرموقة. ويسمح لأكاديمية "OUS" الملكية في سويسرا بالعمل وإصدار الدبلومات من قبل وزارة التعليم والثقافة في سويسرا.

الركائز الثلاث للاعتراف

الاعتماد وختم الموافقة من الحكومة البريطانية

أهمية الاعتماد الكليات الدولية: شهادة خدمة الاعتماد للكليات الدولية (ASIC) لأكاديمية "OUS" الملكية بالتزامها بالمعايير العالية للتعليم. هذا الاعتماد المدعوم من الحكومة البريطانية يعيد التأكيد على التزام الأكاديمية بتقديم مستوى تعليمي لا يضاهى.

اعتماد "EDU": الارتقاء بالمعايير الدولية

معتمد من وزارة التعليم في بالاو

تحولت منظمة EDU (وحدة تنمية التعليم) التي تندرج تحت مظلة مجموعة اليونسكو، لتصبح أداة لرفع مستوى الممارسات التعليمية العالمية بشكل أكبر. وفي هذا الصدد، فإن اعتماد EDU لـ "OUS" يعمل على تطوير نهج للتعلم يأخذ في الاعتبار المعايير التعليمية الدولية ويؤكد على مكانة المؤسسة الدولية.

اعتماد المجلس الأوروبي لكليات إدارة الأعمال الرائدة (ECLBS):

معتمد من هيئات ضمان الجودة الوطنية في 10 دول

إن الحصول على الاعتماد من المجلس الأوروبي لكليات إدارة الأعمال الرائدة (ECLBS) ليس أقل من إنجاز مميز. ويعيد التأكيد على صحة امتثال الأكاديمية أعلى معايير الجودة العالمية وأنها ستظل معروفة كمؤسسة تدعمها سلطات عشر دول في الاتحاد الأوروبي والوكالات في جميع أنحاء العالم.

في الماضي، حصلت أكاديمية “OUS" الملكية أيضا على شهادة من المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة "EFMD" من خلال نظام اعتماد الدورات التدريبية عبر الإنترنت "EOCCS".

إضافة إلى ذلك، حصلت "OUS" على اعتماد المجلس الأوروبي لتعليم إدارة الأعمال (ECBE) وتم تكريمها بـ "جائزة MENAA CUSTOMER DELIGHT AWARD" الممنوحة من جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية (ZHAW Switzerland) ومعهد القيادة والإدارة (ILM).

ستعمل هذه الاعتمادات الحكومية الثلاثية المعتمدة أيضا على تعزيز الاعتراف العالمي وإمكانية نقل المؤهلات التي يكتسبها الخريجون من أكاديمية "OUS" الملكية وانفتاحهم على عالم مليء بالفرص المتنوعة. مع استمرار الجامعة في الوفاء بالتزام التميز الأكاديمي، وتزويد الطلاب بفرصة الحصول على تعليم عالي الجودة مدعوم ببيئة تعليمية محفزة ومناهج مبتكرة ونمو شخصي ومهني.

مع استمرار الأكاديمية في الوفاء بالتزامها بالتميز، تلتزم الجامعة بتزويد الطلاب بفرصة الحصول على تعليم عالي الجودة مدعوم ببيئة تعليمية محفزة ومناهج مبتكرة ونمو شخصي ومهني.

وفي الختام، فإن حصول أكاديمية "OUS" الملكية على الاعتمادات الحكومية الثلاثية يؤكد التزامها الثابت بالتميز الأكاديمي وضمان الجودة. مع الاعتراف من المنظمات المرموقة مثل ASIC، EDU، وECLBS، تعزز الأكاديمية مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم عبر الإنترنت، وتمكين الطلاب من متابعة طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.