57 أسرة منتجة تستفيد من السوق الرمضاني بالفجيرة

أكدت بلدية الفجيرة، أن السوق الرمضاني يلعب دوراً حيوياً في دعم المنتجات المحلية خلال شهر رمضان المبارك، ويعزز الاقتصاد المحلي عبر تمكين المجتمع المحلي، مشيرة إلى أنه يتيح الفرصة لـ57 أسرة مواطنة منتجة تابعة لمركز غرس للأسر المنتجة، إضافة إلى المزارعين المواطنين والمحال التجارية من خلال عرض منتجاتهم وتسويقها عبر منصات ثابتة طوال الشهر الفضيل.

وذكرت البلدية أن السوق الرمضاني منذ افتتاحه حتى الآن شهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين والمشاركين، حيث يعتبر وجهة مثالية للأهالي من المواطنين والمقيمين في الإمارة وخارجها، لما يوفره من مجموعة متنوعة من المأكولات التي تلبي مختلف الأذواق، ويمكن للزوار الاستمتاع بتذوق الأطعمة الشعبية الإماراتية والخليجية والعربية، إضافة إلى الأطباق الآسيوية التي تعد جزءاً أساسياً من تشكيلة الأطعمة المتاحة في السوق.

وأكدت أن السوق الرمضاني يخضع للحملات التفتيشية المكثفة للتأكد من سلامة الأغذية فيه، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وبالاشتراطات الخاصة بنقل المنتجات وتخزينها وتحضيرها وعرضها، مشيرة إلى حرصها على التأكد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، والالتزام بعرض الأسعار والعروض المقدمة على المنتجات بطريقة واضحة يسهل على المستهلك معرفة تفاصيلها.