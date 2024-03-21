«على دربك» تصدر 1251 تقرير حادث بسيط في 2023

أصدرت خدمة «على دربك»، التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع محطات التزود بالوقود في الإمارة، 1251 تقرير حادث بسيط، خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المعثورات وأعيدت إلى أصحابها بعد تسليمها للمحطات، 913 معثوراً، وفازت المبادرة أخيراً بجائزة درع الحكومة الرقمية العربية، فئة الإنجازات الحكومية لعام 2024.

وقال رئيس فريق مبادرة «على دربك» ملازم أول ماجد بن ساعد الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المبادرة لا تقتصر على التسهيل وإسعاد المراجعين بإنجاز التقارير والخدمات المتوافرة دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة، لكنها توفر خدمة مجانية لكبار السن وأصحاب الهمم والنساء الحوامل، بالتعاون مع الشركة المشغلة لأوسع شبكة لمراكز خدمة المركبات، التابعة لمجموعة «إينوك»، تشمل نقل السيارات التي تعرضت لحوادث إلى ورش تصليح معتمدة، وإعادتها إلى منازلهم بعد إصلاحها، فيما تقدم الخدمة ذاتها لأفراد المجتمع مقابل 150 درهماً فقط، وهو مبلغ رمزي لا يتجاوز قيمة التكلفة.

وأضاف أن المبادرة وفرت الخدمة المشار إليها مجاناً إلى 113 شخصاً من الفئات الثلاث التي توليها القيادة العامة لشرطة دبي عناية خاصة، لافتاً إلى أن خدمة إصلاح المركبات تهم جميع الأشخاص الذي يتعرضون لحادث بسيط أو ضد مجهول.

وأوضح الكعبي أن الراغبين في الخدمة يمكنهم مراجعة محطات بترول «إينوك» ومحطات «أدنوك» للحصول على تقرير بالحادث، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من المبادرة، وبعد الحصول على التقرير يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق «أوتوبرو»، حيث يتم نقل المركبة المتضررة إلى ورشة معتمدة لإصلاحها، وبعد الانتهاء من ذلك تنقل إلى مقر السكن، مشيراً إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على التقرير، صورة ملكية السيارة، وبطاقة الهوية، إضافة إلى صورة الحادث.

وذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي أضافت خدمتي «عين الشرطة» و«الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية» (Ecrime) إلى باقة خدمات مبادرة «على دربك» التي أطلقتها شرطة دبي بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي (شركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، وشركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات).

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، سخّرت جميع إمكاناتها لضمان تقديم خدمات مبتكرة ونوعية، تلبي تطلعات الجمهور، لافتاً إلى أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.

وأفاد الكعبي، بأن المبادرة في مرحلتها الخامسة أضافت الخدمتين الجديدتين (عين الشرطة والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية)، إلى جانب أربع خدمات أخرى، ليصبح الإجمالي، ست خدمات، تتمثل في تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وتقارير الحوادث ضد مجهول، وخدمة تصليح المركبات، إلى جانب خدمة المعثورات والمفقودات، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو التسهيل على المراجعين وإسعادهم، دون الحاجة إلى الوصول إلى مراكز الشرطة في دبي، وتقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، وتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الشرطية بطريقة سلسة ومرنة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين عبر سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقارير والخدمات.

وأشار إلى أن الخدمات تقدم من خلال 138 محطة، وخضع 6942 متدرباً من 11 جهة حكومية وشبه حكومية للتدريب، حتى يمكنهم تقديم المساعدة للمتعاملين.

• المبادرة توفر خدمة تصليح المركبات مجاناً لكبار السن وأصحاب الهمم والحوامل.