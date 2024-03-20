"النقل المتكامل" ينجز مشروع استبدال إضاءة نفق الشيخ زايد بطول 6.3 كيلومتر

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن استكمال أعمال مشروع استبدال عدد 5071 من الإضاءات (LED) الداخلية لنفق الشيخ زايد ليتناسب مع مستوى الإضاءة للأنفاق حسب أحدث المعايير والتقنيات وطبيعة الحركة المرورية للنفق.

وتتميز الإنارة الجديدة للنفق بالفاعلية، مما يقلل من تكاليف الصيانة ويزيد من فترة التشغيل بلا توقف، بالإضافة أن لها القدرة بالتحكم في درجة الإضاءة والألوان مما تسمح بتكييف الإضاءة وفقًا لظروف الطريق والوقت، فضلا عن الترشيد في خفض استهلاك التيار الكهربائي لتصل نسبته إلى نحو 17% وزيادة الكفاءة التشغيلية لتصل 90% مما يسهم في الحفاظ على جودة البيئة الليلية وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.

ويهدف المشروع إلى مواكبة أفضل الممارسات في مجال تحسين السلامة والكفاءة لمستخدمي نفق الشيخ زايد، باعتباره شريانا رئيسيا في شبكة النقل والبنية التحتية في إمارة أبوظبي والذي يمتد بطول 6.3 كيلومترات.

وتدعم الإنارة الجديدة خلق بيئة آمنة لمستخدمي النفق خلال قيادتهم لمركباتهم، وبما يتوافق مع متطلبات البيئة والاستدامة ورفع مستوى السلامة المرورية في تقليل الحوادث المرورية.