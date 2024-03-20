14 ألف مستفيد في الأسبوع الأول ضمن محاضرات "رمضان في دبي"

ضمن حملة «رمضان في دبي» 1445هـ ، والتي أٌطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان في دبي، وبهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالا بمقدم الشهر الفضيل، تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، ودبي لإدارة المجمعات، وبعض الجهات الحكومية عدداً من المحاضرات الدينية في مساجد إمارة دبي .

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري مدير إدارة الخدمات الدينية ورئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية ضمن حملة رمضان في دبي، نفذ فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية ( 48 )محاضرة دينية في عدة مساجد بالإمارة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، استفاد منها ما يقارب ( 14000 ) من المصلين، وأشار المهيري بأن الدائرة تحرص على استغلال شهر رمضان في نشر العلوم الشرعية والدينية في المجتمع، بتقديم وإلقاء المحاضرات الدينية والشرعية وبمختلف اللغات، بهدف تثقيف وتنمية الوعي الديني في المجتمع، لافتاً بأن عناوين تلك المحاضرات تضمنت عدة مواضيع منها، استقبال شهر رمضان، والأسباب الجالبة لمحبة الله، ومسائل في أحكام الصيام والقيام، شهر التوبة والغفران، حادثة الإفك دروس وعبر، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وصايا لمن أدرك رمضان، أحكام الصيام وفضائله، أعمال الخير في رمضان، التحذير من عقوبة الظلم، يا باغي الخير أقبل، فاستقم كما أمرت، فاستبقوا الخيرات، أتاكم رمضان، وفضل النصيحة، كما تضمنت محاضرات النساء مواضيع بعنوان، جلسات النبي صلى الله عليه وسلم، وكم أحبه ، وذلك في مسجد مردف الكبير .

وأضاف المهيري بأن جميع المحاضرات تقدم بعدة لغات منها اللغة العربية، والإنجليزية، والأوردية، والتركية، والبرتغالية، والفرنسية، والروسية، وتقام المحاضرات بعد صلاة التراويح بجميع مساجد الفعالية ضمن حملة رمضان في دبي وفي مسجد مدينة أكسبو دبي، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك