احتيال

قال قارئ إنه تلقى، أخيراً، اتصالاً احتيالياً على غرار رسائل البريد الإلكتروني التي تطالب المتلقين بالنقر على روابط مشبوهة لتسلم شحنة أو طرد، لافتاً إلى تنوع طرق وأساليب الاحتيال، مقترحاً إطلاق المزيد من حملات التوعية لحماية المتعاملين ومساعدتهم على التصدي لهذه الممارسات.

«دليفري»

أشار قارئ إلى أنه يسكن في واحة دبي للسيليكون بالقرب من مركز رئيس لخدمات توصيل المنتجات (دليفري)، لافتاً إلى السرعات العالية للدراجات النارية لجزء كبير من سائقي الـ«دليفري» داخل الأحياء السكنية دون مراعاة لمعايير السلامة.

سناجب

لاحظ سكان منطقة البرشاء جنوب (1) في دبي وجود سناجب في المنطقة بأعداد كبيرة، تجوب المساكن وتتسلق الأشجار وتعبث بالنخيل، خصوصاً ثمارها، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

كلاب

شكا سكان في منطقة النايفة في العين وجود كلاب ضالة تتجول في الطرقات وبين المساكن، وبعضها يكوّن مجموعات، فضلاً عن النباح الصادر ليلاً.

نفايات

لاحظ زائر للمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان تكدس النفايات في بعض الأماكن، فيضطر البعض إلى رمي الأكياس المعبأة بالنفايات خارج الحاويات، ما يؤدي إلى مخاطر صحية وبيئية وانتشار الآفات، وانبعاث روائح كريهة.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com