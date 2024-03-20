منخفض جوي يؤثر في حالة الطقس خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب والجنوب الغربي بحسب المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن الحالة الجوية خلال الفترة من 22 مارس إلى 26 مارس الجاري

والطقس من الجمعة إلى السبت غائم جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة. والطقس يوم الأحد إلى الثلاثاء و نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تزداد السحب على مناطق متفرقة وتتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وتكون غزيرة أحياناً على فترات مع البرق والرعد أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً من مساء يوم الثلاثاء.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

والبحر: خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً من يوم الأحد في الخليج العربي ويضطرب في بحر عمان أحياناً خاصة مع السحب الركامية.