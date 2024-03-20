«محمد بن راشد للابتكار» عضواً مؤسساً في شبكة حاضنات الأعمال

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، توقيعه مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن، المنظمة الخيرية التي تشجع مواطني دولة الإمارات على الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة والاجتماعية والإبداعية، يصبح بموجبها صندوق محمد بن راشد للابتكار عضواً مؤسساً لمبادرة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال التي أطلقها صندوق الوطن، بهدف دعم الشركات الناشئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسريع مسيرة نموها وتطورها.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الاتفاقية تسعى لتحقيق التعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتركز على الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز الهوية الوطنية وتشجيع الابتكار وتمكين المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، إلى جانب تركيزها على الاستثمار في المشروعات المجتمعية التي تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد، تأكيداً على التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع.

كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء إطار شامل للتفاهم بين صندوق محمد بن راشد للابتكار وصندوق الوطن عبر تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل المعارف والممارسات الناجحة والخبرات التي تعمل على تعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والاقتصادي.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن: «ركز الصندوق الذي حظي منذ إطلاقه بدعم ورعاية ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كمبادرة مجتمعية يشارك بها المستثمرون الإماراتيون المخلصون لوطنهم في دعم وتعزيز قدرات أبناء وبنات الإمارات، وتمكينهم من القطاع الخاص واقتحام مجال ريادة الأعمال، بل ويدعم كذلك الباحثين الإماراتيين في مجال الأبحاث العلمية والأكاديمية المتخصصة، إضافة إلى تركيزه على تعزيز الابتكار والإبداع، ودوره في تعزيز الهوية الوطنية في نفوس شباب الوطن».

وأكد حرص صندوق الوطن الدائم على التعاون مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد لتحقيق هذه الغايات لصالح أبناء وبنات الوطن ومستقبلهم، ودعماً لمسيرة الإمارات وفق الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

وأضاف أن توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الوطن وصندوق محمد بن راشد للابتكار تعد تجسيداً حياً لاستراتيجية صندوق الوطن التي تركز على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء في المجالات الاقتصادية والتطويرية، وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الابتكار، وتمكين المواطنين ولاسيما الشباب من القطاع الخاص والاستثمار في المشروعات المجتمعية، كما يهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات في المجالات المشتركة عن طريق تبادل المعرفة والممارسات الناجحة والتجارب القيّمة لتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والاقتصادي.

من جهته، قال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن «الإعلان عن إبرام صندوق محمد بن راشد للابتكار هذه الشراكة مع صندوق الوطن، المؤسسة الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، يأتي للتأكيد على التزامنا المشترك بتمكين المواطنين والإسهام في دفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر تبني الابتكار نهجاً أساسياً في عملنا».

وأضاف: «سنعمل سوية على توفير الدعم للمبتكرين ورواد الأعمال، وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم، والمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات».

معالجة أبرز التحديات

تهدف الاتفاقية بين صندوق محمد بن راشد للابتكار وصندوق الوطن، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء معايير جديدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال في الدولة، حيث سيعمل الطرفان بموجبها على معالجة أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الماثلة، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في المجالات كافة بالدولة من خلال الالتزام المشترك للجانبين بتعزيز الابتكار وتمكين المواطنين الإماراتيين.

وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على السجل الحافل الذي يتمتع به صندوق محمد بن راشد للابتكار في دعم الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات. وفي الوقت الذي يواصل فيه الصندوق مسيرته في دعم نمو الشركات والمؤسسات المبتكرة، يسهم هذا النوع من الشراكات بدور فاعل في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.