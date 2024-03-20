بلدية دبي أفضل مؤسسة مُبتكِرة في العالم

حصدت بلدية دبي أعلى تصنيف للابتكار كاعتماد عالمي تحت فئة المؤسسة المُبتكِرة، والذي يمنحه معهد الابتكار العالمي «GInI»، الجهة الرائدة عالمياً في تقديم الشهادات المهنية والاعتمادات والعضويات في مجال الابتكار، وذلك تتويجاً لجهود وإنجازات البلدية المتميزة في الابتكار والمشروعات والأنظمة الابتكارية التي تنفذها ضمن مختبر دبي المركزي وأكاديمية بلدية دبي، حيث مُنحا على إثر ذلك أعلى تصنيف بدرجة التميز كمختبرات ابتكار مُعتمدة عالمياً.

ويعد هذا التتويج استكمالاً لنهج البلدية في تبني مفاهيم الابتكار والإبداع، بما يخدم ويعزز بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومتقدم في إمارة دبي، وحرصها على تطوير منظومة الابتكار داخل الوحدات التنظيمية للبلدية، والاستثمار الدائم فيها وتطويرها وضمان استدامتها لتكون جاهزة للمستقبل، وبما يخدم إيجاد وابتكار حلول مستدامة ترسخ الريادة العالمية لإمارة دبي.

وأطلقت البلدية خلال العام الماضي 2023، أكاديمية بلدية دبي، أول أكاديمية معتمدة للعمل البلدي على مستوى الدولة، وأول أكاديمية معتمدة من شركة «إزري» في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة، كذلك تُعد الأكاديمية معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم في مجال تقديم الدبلومات المهنية ضمن العمل البلدي، فضلاً عن كونها معتمدة من قبل هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في إمارة دبي.

وتعكس الأكاديمية نهج دبي في الاستثمار في الإنسان والعمل المستمر على إعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على إثراء مختلف القطاعات الحيوية بالمعارف والخبرات التي تُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

كما تهدف إلى تقديم البرامج المعرفية المبتكرة، والتدريب المهني المتخصّص في مجال العمل البلدي الذي يجمع بين التجارب والممارسات المطبقة ضمن نطاق الاحتياجات الحالية لهذا التخصص في بيئة تدريبية وتعليمية متميزة.

وتوفر الأكاديمية أيضاً برنامج «كفاءات مستقبلية» الذي يهدف إلى تأهيل طلبة الجامعات (المقبلين على التخرج) في المجالات الفنية لبلدية دبي، إضافةً إلى برنامج «رواد» لتأهيل حديثي التخرج الهادف إلى تدريبهم وتطويرهم للتأكد من جاهزيتهم لسوق العمل، فضلاً عن إجراء البحوث والدراسات المشتركة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث.

إلى جانب ذلك تعمل بلدية دبي باستمرار على تطوير تقنيات وخدمات مختبر دبي المركزي، إضافة إلى تطوير تقنيات الفحوص التي يقدمها، وابتكار فحوص جديدة في مختلف المجالات، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وتسهم في توفير الحماية الاستباقية للبيئة والمجتمع، فضلاً عن تطوير وتطبيق معايير معترف بها عالمياً لشهادات الفحوص المخبرية والمعايرة.

يشار إلى أن المواصفة العالمية التي يمنحها معهد الابتكار العالمي تتضمن ثمانية معايير رئيسة، و400 معيار فرعي، كما تشارك في عضويته أكثر من 500 مؤسسة حول العالم.

مشروعات ابتكارية

عملت بلدية دبي على العديد من المشروعات الابتكارية، منها مشروع الأنفاق العميقة، وإطلاق القمر الاصطناعي البيئي «DMSAT 1»، ومشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، ومنصة «فوودووتش»، إضافة إلى عدد من المبادرات الرقمية التي تشمل: استخدام تقنية «VR» في الحدائق، ومبادرة مختبر دبي المركزي في كل مكان، والمفتش الشامل، وغيرها.