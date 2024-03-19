"طرق دبي" تطلق مبادرة الشاشات التفاعلية في (4500) مركبة أجرة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم، مبادرة مبتكرة في عالم التنقل لإسعاد رواد التاكسي في الإمارة وذلك من خلال تثبيت شاشات تفاعلية متطوّرة في (4500) مركبة أجرة، في مرحلة أولى، توفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من المحتوى المرئي والمسموع أثناء الرحلة، بدءاً من الأخبار وصولاً إلى الترفيه والعروض التسويقية.

وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح المرحلة التجريبية التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في عام 2022 من خلال 250 مركبة أجرة، بالشراكة مع (هلا) وشركة باينري ميديا المتخصصة في تحسين خدمة المتعاملين. وأُعلِنَ عن الإطلاق الرسمي خلال حفل توقيع نُـظِّمَ في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة أحمد بهروزيان، والرئيس التنفيذي لشركة هلا خالد نسيبه، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باينري ميديا سانتوش سارما.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة أحمد بهروزيان عن بالغ سروره لإطلاق هذه المبادرة، التي تهدف إلى إسعاد رواد مركبات الأجرة والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات التنقّل عبر وسيلة النقل الخاصة هذه، مشيراً إلى هلا كانت من أوائل الشركات، التي قدمت مبادرات مبتكرة لتوفير الراحة والرفاهية للمستخدمين في جميع أنحاء دبي.

وقال بهروزيان: «يسعدنا التعاون مع هلا وباينري ميديا لتوفير خدمة تنقل تفاعلية، تقدم محتوى إعلامياً وترفيهياً جرى اختياره بعناية لتقديمه لمستخدمي مركبات الأجرة أثناء رحلاتهم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـشركة هلا خالد نسيبه: «نحن ملتزمون بتقديم خدمة نقل هي الأفضل في فئتها لمستخدمينا، وشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات وباينري خير دليل على هذا الالتزام، كما إن تركيب هذه الشاشات الرقمية يؤكد حرصنا على الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين وتوفير خدمة لا مثيل لها للمستخدمين، بما يتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً رقمياً رائداً على مستوى العالم».

وأضاف نسيبه: «سيتمكن جميع عملائنا قريبًا من الاستفادة من ميزات إضافية، مما يتيح لهم الاستكشاف والوصول إلى العروض والترفيه المحلي أثناء رحلاتهم، كما نعرب عن امتناننا لشركائنا من شركات الامتياز المشاركين معنا لتعاونهم ودعمهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير».

ويمنح نظام الترفيه المتنقل لشركة باينري ميديا خدمات حصرية عبر شاشات رقمية تفاعلية، يوضع بين أيدي مستخدمي (هلا) لينالوا قسطاً من المتعة والفائدة والترفيه عبر أربع خدمات متميزة هي:

- الاستكشاف: وتعدّ هذه الخدمة دليلاً للمسافرين لاستكشاف المعالم السياحية، حيث تعرض المعالم الشهيرة والروائع الخفية في دبي.

- الوسائط المتعددة: وتقدم مجموعة منتقاة بعناية من المحتوى المتنوع، تشمل مقاطع فيديو مناسبة للأطفال، وبرامج حوارية غنية بالمعلومات، ومقاطع فيديو تبعث على الاسترخاء، ومعلومات ثقافية مقدمة من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

- الألعاب: توفر مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية للمتعة والتسلية.

- التصفح: تسمح للمستخدمين بتصفح مواقع الإنترنت الأساسية للحصول على أحدث الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتنقل.