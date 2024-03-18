طرق دبي تنجز المرحلة الثالثة من مشروع تهيئة مرافقها لأصحاب الهمم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن الانتهاء من المرحلة الثالثة الخاصة بمشروع تأهيل مبانيها ومرافقها لتكون صديقة لأصحاب الهمم ومتماشية مع معايير " كود دبي للبناء،" وبلغ عدد المرافق والمباني المؤهلة 26 منها المبنى الرئيس، و15 محطة حافلة، و4 مباني لمواقف السيارات متعددة الطوابق، و2 من مراكز إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى 5 مباني إدارية ومحطة الجداف للنقل البحري.

خدمات حديثة

يتم تأهيل المرافق القائمة وصيانتها وتحسينها بشكل مستمر لرفع نسبة تأهيلها وإلزام الجهات المنفذة على تحقيق "كود دبي للبناء" لتكون جاهزة لأصحاب الهمم. وتعتبر المرحلة الثالثة المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل المرافق بينما تتواصل عملية التطوير بناء على التحديثات المستمرة على " كود دبي للبناء.،

إن الخدمات التي تم توفيرها في المرافق هي عبارة عن مسارات للمكفوفين (داخلية وخارجية)، وأبواب أوتوماتيكية للمداخل الرئيسة، بالإضافة إلى توفير المنحدرات واللوحات الإرشادية، وأماكن مخصصة للانتظار تتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، ومصاعد مؤهلة تتميز بمساحة واسعة.

وعن الخدمات المتوفرة لأصحاب الهمم الذين يعانون من التحديات البصرية، فقد تم توفير لوحات إرشادية لمسية بلغة برايل، كما حرصت الهيئة على توفير التسهيلات الأخرى ومنها الكراسي المتحركة للمتعاملين الذين يعانون من صعوبات في الحركة.

المحطات والمواقف

وبلغت فترة تجهيز المرافق 6 أشهر وأهم هذه المرافق مبنى الهيئة الرئيس، ومحطة حافلات حتا، ومحطة حافلات القصيص، ومحطة حافلات ديرة ستي سنتر، ومحطة حافلات جبل علي، كما تم تأهيل محطة حافلات الكرامة، و محطة مول الإمارات، ومحطات الاتحاد، والغبيبة، والكفاف، ومحطة السطوة، وعود ميثاء، ومحطة المدينة العالمية، والقوز ، وبيزنس باي، ومحطة ابن بطوطة." كما أكد أن الهيئة وفرت التسهيلات لأصحاب الهمم في مواقف السيارات متعددة الطوابق ومنها مواقف الغبيبة، ومواقف السبخة، ومواقف الرقة وبرج كارلتون، ومواقف نايف.

إسعاد المتعاملين

وأولت الهيئة كذلك اهتماماً خاصاً بمراكز إسعاد المتعاملين والانتهاء من تأهيلها لتكون قادرة على استقبال المتعاملين من مختلف فئات أصحاب الهمم، ومنها مركز إسعاد أم رمول، ومركز إسعاد المتعاملين في ديرة.

زيارات ميدانية

الجدير بالذكر أنه قبل البدء بتنفيذ أعمال التأهيل يتم التواصل مع بلدية دبي لزيارة المرفق وتقييمه بشكل مبدئي للتأكد من مطابقة البنود وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات. وقد حصلت الهيئة على الشهادة الذهبية عن فئة مؤهل للجميع من بلدية دبي لمحطة الغبيبة للحافلات، وشهادة ذهبية أخرى لمركز إسعاد المتعاملين في ديرة.