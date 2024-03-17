حمدان بن محمد يعتمد مشاريع "محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص" بقيمة 40 مليار درهم

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم الأحد، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بتشكيله الجديد.

وقال سموه عبر منصة "إكس": انطلاقة جديدة للمجلس في قيادة منظومة العمل الحكومي وبداية مرحلة جديدة لتعزيز ريادة دبي العالمية.

وأضاف سموه: خلال الاجتماع، اعتمدنا مشاريع محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار درهم للأعوام 2024-2026، كما اعتمدنا سياسة الإسكان الميسّر في دبي ومشروع "ساندبوكس دبي"، الذي يهدف في مرحلته الأولى لتمكين أكثر من 100 مشروع واعد ومبتكر.