«أصدقاء مرضى السرطان» تطلق «حملة زكاة»

وجهت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان ونشر الوعي حول المرض وأهمية الكشف عنه، دعوة إلى المجتمع الإماراتي بمكوناته كافة من أفراد ومؤسسات ومواطنين ومقيمين إلى التبرع لمصلحة «حملة زكاة» السنوية التي تطلقها الجمعية بهدف توفير الدعم المادي للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج وعائلاتهم.

وأفادت الجمعية في بيان أمس، بأن حملة الزكاة لهذا العام تأتي تحت شعار «ونواصل الرحلة بكم» في تأكيد من الجمعية على أهمية تعاون أفراد المجتمع في مكافحة مرض السرطان والحد من انتشاره، وتجسيد مفهوم أن السرطان وأي مرض آخر ليس مسؤولية شخص بل مسؤولية المجتمع المتعاون.

وذكرت أنه من أجل الوصول إلى جميع شرائح الجمهور داخل دولة الإمارات، تم إطلاق الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على رحلة المرضى الذين يكافحون السرطان من خلال طرح قصص حقيقية تحمل قيم الصمود والشجاعة والتمسك بالأمل.

وأشارت الجمعية إلى توفير حاسبة الزكاة على موقعها الرسمي لمساعدة المتبرعين على معرفة مقدار الزكاة، إلى جانب القنوات المخصصة لجمع التبرعات وأموال الزكاة، والتي تشمل التبرع عبر الإنترنت على موقع الجمعية، والحوالات المصرفية على حساب الجمعية في مصرف الشارقة الإسلامي.

كما تفتح الجمعية باب التبرع عن طريق الرسائل القصيرة عبر شركة اتصالات من خلال إرسال كلمة «Zakat» في رسالة نصية قصيرة على الرقم (6447) للتبرع بـ20 درهماً، وإلى الرقم (4426) للتبرع بـ50 درهماً، وإلى الرقم (4467) للتبرع بـ200 درهم، وإلى الرقم (2308) للتبرع بـ500 درهم.

وتشمل أهداف الحملة ثلاثة محاور رئيسة هي: المحور النفسي المتعلق بمواجهة الخوف من السرطان والتغلب على المشاعر السلبية، والمحور المعرفي الذي يتناول المفاهيم الخاطئة حول المرض ويعمل على تصحيحها، إضافة إلى الدور التحويلي الكبير للتبرعات من خلال الزكاة والتي أسهمت في إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى وفي تكريس حقيقة أن المريض ليس وحده بل محاط بمجتمع يهتم به وبصحته، ويتشارك الأعباء مع عائلته.

وقالت مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عائشة عبدالله الملا، إن «حملة زكاة» تجسد جهود الجمعية نحو تفعيل الدور المجتمعي في مكافحة مرض السرطان من خلال الدعم والاحتضان للمرضى وأهاليهم، والتوعية حول المرض وأهمية الكشف المبكر في تخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح.

وأشارت إلى أن المجتمع الإماراتي يواصل ترجمة القيم النبيلة والثقافة الأصيلة التي نشأ عليها وتقديم كل أشكال الدعم للمرضى ولكل من يحتاج المساعدة.

استفادة

أفادت جمعية أصدقاء مرضى السرطان بأن «حملة زكاة» جمعت خلال العام الماضي أكثر من 5.1 ملايين درهم، استفاد منها 100 مريض، مشيرة إلى أن الحملة شملت توزيع 300 طرد من المساعدات الغذائية للمرضى وعائلاتهم.



