«ديوا» تسهم في «وقف الأم» بـ 20 مليون درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على المشاركة في الحملات الرمضانية، وقال: «حريصون على المشاركة في كل المبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها فارس العطاء سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صاحب الأيادي البيضاء والرائد العالمي في إغاثة الملهوفين والمحرومين حول بقاع الأرض كافة، حيث تمثل هذه المبادرات رمزاً للتكاتف الإنساني، وعلامة فارقة في تغيير حياة ملايين البشر وتمكينهم من الحصول على مقومات الحياة الكريمة، وعلى رأسها التعليم، عبر توفير فرص مستدامة للأفراد والمجتمعات الأقل حظاً لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم بما يعزز الاستقرار لديهم».

وأضاف: «فخورون في الهيئة بدعم حملة (وقف الأم) التي تكرم عطاء الأمهات وتستكمل النجاحات النوعية التي حققتها الحملات الرمضانية السابقة التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إذ سيكون لحملة (وقف الأم) دور مؤثر في الحد من المعاناة التي يعيشها الملايين حول العالم نتيجة غياب التعليم الجيد للجميع، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم، ويقف عائقاً أمام تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع)».

وتستخدم عائدات حملة «وقف الأم» في تنفيذ مشروعات تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وبعد أربعة أيام على انطلاقها، أصدرت حملة «وقف الأم»، من خلال موقعها الإلكتروني، أكثر من 120 ألف سند مشاركة في الحملة للمتبرعين بأسماء أمهاتهم براً بهن وعرفاناً بعطائهن.

وكانت الحملة أتاحت منذ انطلاقها إمكانية حصول المتبرع على سند المشاركة بلغة ملؤها المحبة والتقدير، وتقديمها كهدية إلى والدته، باعتبارها صدقة جارية عنها تسهم في إنشاء الصندوق الوقفي لنشر نور العلم في المجتمعات الأقل حظاً، وتمكين الملايين من الحصول على فرص لاكتساب المعارف والمهارات والارتقاء بحياتهم نحو الأفضل.

ويجسد التفاعل الكبير مع حملة «وقف الأم» رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات، كما يعكس هذا الإقبال المجتمعي نجاح الحملة في استثمار الأفكار المبتكرة، وتنويع قنوات المساهمة وتيسير عملية التبرع لكل من يرغب في المساهمة باسم والدته لإنشاء صندوق وقفي لدعم التعليم حول العالم.

سعيد الطاير:

. فخورون بدعم حملة «وقف الأم» التي تكرّم عطاء الأمهات، وتستكمل النجاحات النوعية التي حققتها الحملات الرمضانية السابقة.