«طرق دبي»: توريد 40 حافلة كهربائية مطلع العام المقبل

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أحمد بهروزيان، بأنه من المخطط توريد 40 حافلة كهربائية بحلول مطلع العام المقبل في إطار خطة إمارة دبي للاعتماد على وسائل المواصلات صفرية الانبعاثات.

وأكد بهروزيان لـ«الإمارات اليوم» حرص «طرق دبي» على تحقيق أعلى معايير الاستدامة في وسائل النقل الجماعي، ومن ضمنها الحافلات العامة، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق استوردت الهيئة منذ عام 2019 حتى الآن معظم حافلاتها الجديدة بما يزيد على 500 حافلة، بمحرك «يورو 6» الذي يتميز بقلة الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه.

وأوضح أن الحافلات الكهربائية لم تدخل حيز التشغيل الفعلي في أسطول الهيئة إلى الآن، وإنما جرى التشغيل التجريبي لعدد من الحافلات الكهربائية التي تعتمد على أحدث تقنيات الشحن، لافتاً إلى أنه تمت الاستفادة من النتائج في تحديد مواصفات الحافلات الكهربائية المستقبلية المناسبة للتشغيل في دبي.

وذكر بهروزيان، أن 173.5 مليون راكب استخدموا حافلات الهيئة العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعد الأعلى لأعداد ركاب الحافلات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس زيادة الإقبال على وسائل النقل العام، واعتبارها من وسائل النقل الرئيسة على مستوى إمارة دبي، متوقعاً أن تشهد تلك الأرقام زيادة على مدى الأعوام المقبلة، نظراً للأعمال التطويرية ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام.

وفي ما يتعلق بخطوط الحافلات، قال بهروزيان، إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسعى إلى تطوير شبكة خطوط الحافلات بشكل مستمر، والتي زاد عددها العام الماضي لتصل إلى 183 خطاً، وذلك لتوفير تجربة نقل سلسة لأكبر عدد من شرائح المجتمع من مستخدمي خدمات النقل العام، حيث تسهم هذه الخطوط في تلبية متطلبات الركاب.

وأضاف أن «طرق دبي» دشنت في فبراير الماضي خطاً جديدا (W20)، يربط محطة «مترو الاستاد» بمنطقة الممزر وتحديداً بحر الممزر خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى التحسينات الدورية على شبكة خطوط الحافلات، تماشياً مع متطلبات الجمهور لخدمتهم بشكل أفضل.

وعن خطط الهيئة لتجربة وتشغيل الحافلات ذاتية القيادة في شوارع دبي، قال بهروزيان: «ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل 25% من الرحلات لتكون ذاتية القيادة بحول عام 2030، تتبع الهيئة نهجاً مستداماً في تبني التقنيات ذاتية القيادة في وسائل النقل، ومن ضمنها الحافلات ذاتية القيادة، مراعية في ذلك تطبيق أفضل معايير السلامة والجودة».

وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تحتل موقعاً ريادياً في تطوير وسائل النقل بأحدث التقنيات، ويتضمن ذلك الحافلات ذاتية القيادة، حيث أجرت الهيئة تجارب أوّلية للحافلات ذاتية القيادة في عام 2016، وكانت لحافلة صغيرة.

أحمد بهروزيان:

. الهيئة تتبع نهجاً مستداماً في تبني التقنيات ذاتية القيادة في وسائل النقل، ومن ضمنها الحافلات ذاتية القيادة.

. تطوير شبكة خطوط الحافلات، وزيادة عددها إلى 183 خطاً.

. 500 حافلة منخفضة الانبعاثات انضمت إلى أسطول النقل الجماعي.