حملة "وقف الأم" تصدر 120 ألف سند مشاركة عبر موقعها الإلكتروني خلال 4 أيام

تحظى حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، بتفاعل مجتمعي واسع، وبتسابق على دعم الحملة عبر قنوات المساهمة المختلفة.

وبعد أربعة أيام على انطلاقها، أصدرت الحملة، من خلال موقعها الإلكتروني أكثر من 120 ألف سند مشاركة في الحملة للمتبرعين بأسماء أمهاتهم براً بهن وعرفاناً بعطائهن.

وكانت الحملة أتاحت منذ انطلاقها، إمكانية حصول المتبرع على سند المشاركة بلغة ملؤها المحبة والتقدير، وتقديمها كهدية إلى والدته، باعتبارها صدقة جارية عنها تساهم في إنشاء الصندوق الوقفي لنشر نور العلم في المجتمعات الأقل حظاً وتمكين الملايين من الحصول على فرص لاكتساب المعارف والمهارات والارتقاء بحياتهم نحو الأفضل.

ويجسد التفاعل الكبير مع حملة "وقف الأم" رسوخ ثقافة البذل والعطاء في مجتمع الإمارات، كما يعكس هذا الإقبال المجتمعي، نجاح الحملة في استثمار الأفكار المبتكرة، وتنويع قنوات المساهمة وتيسير عملية التبرع لكل من يرغب في المساهمة باسم والدته لإنشاء صندوق وقفي لدعم التعليم حول العالم.

مودة وتراحم

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني

وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، كما تسعى إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.

قنوات المساهمة

ومنذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، تستقبل حملة "وقف الأم" المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).