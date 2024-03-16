"الأرصاد": أمطار خفيفة اليوم.. وارتفاع تدريجي في "الحرارة"

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، منوهاً إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الطقس يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار، موضحاً أن البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحوّل إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء سيعود غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع حدوث ارتفاع جديد في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.