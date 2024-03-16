هل يجب الالتزامُ بوقت الإمساكية؟ "الإمارات للإفتاء" يُجيب

يُستحب الالتزامُ بتوقيت الإمساكية على جهة الاحتياط؛ لحديث أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ»، قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَين الأذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً »، ويجوز لمن احتاج إلى تناوُلِ شيء من المفطرات فيما بين الإمساكية ووقت أذان الفجر أن يتناوله؛ لأن الإمساك لا يجب إلا عند دخول وقت أذان الفجر، قال الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ ‌مِنَ ‌ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187].